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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль стал лидером укрепления среди основных валют-конкурентов - Росбанк
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15 ноября 2019 года 11:05
Рубль стал лидером укрепления среди основных валют-конкурентов - Росбанк
В четверг рубль стал лидером укрепления среди основных валют-конкурентов, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Позитив в отношении российского рынка подтверждается и возобновившимися покупками в долговом сегменте - доходности ОФЗ в четверг опустились на 4-6 бп на среднем и длинном участках кривой. Кроме того, поддержку рублю могли оказать продажи валюты перед наступлением сегодня крайнего срока по уплате страховых взносов. На данный момент, эксперты Росбанка не видят поводов для возобновления устойчивого тренда на ослабление рубля.
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15 ноября 2019 года 13:01
Уралсиб ожидает снижения ориентира по ставке купона нового выпуска Новосибирской области на 10-15 б.п.
"Уралсиб" ожидает снижения ориентира по ставке купона нового выпуска Новосибирской области на 10-15бп, говорится в комментарии аналитиков корпорации Ольги Стериной и Ирины Лебедевой. Новосибирская область проведет сегодня конкурс по определению ставки первого купона нового выпуска облигаций.... читать дальше
.15 ноября 2019 года 12:10
Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире" была бы позитивна для акций обеих компаний - Уралсиб
Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире", интерес к которому проявляют покупатели из Индии, была бы позитивна для акций обеих компаний, сообщается в обзоре Уралсиба. "Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире" была бы позитивна для акций обеих компаний. Сделка... читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:50
Москва. 15 ноября. Попытки российского рынка акций подрасти утром в пятницу на фоне улучшения внешней конъюнктуры на сигналах продвижения торговых переговоров США и КНР нивелируются слабостью бумаг "Газпрома", где сохраняются распродажи на фоне корпоративных новостей. читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:36
В перспективе до конца года нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах. Если торговое сближение Штатов и Поднебесной потерпит очередной провал, нефтяные цены вернутся к уровням близким к 60$, баланс на рынке не характеризуется высокой устойчивостью, склонность к... читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:32
Учитывая позитивное открытие торгов в пятницу и смещение курса USD/RUB ближе к 63,90, можно предположить, что день рубль проведет в диапазоне 63,75-64,25/USD, выходные могут стимулировать закрытие части позиций, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Однако... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:51
В конце недели явные драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют, нейтральные внешний и внутренний фоны, вероятно, позволят рублю остаться в пятницу вблизи текущих уровней, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль завершает неделю довольно уверенными попытками укрепления. В паре с... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:39
Есть основания для повторного ухода валютного курса выше отметки 64 руб./долл. на следующей неделе - Промсвязьбанк
На следующей неделе вероятен повторный уход пары доллар/рубль выше отметки 64 руб./долл., говорится в обзоре Промсвязьбанка. В пятницу уплатой налога на прибыль стартует ноябрьский налоговый период. Главный аналитик банка Михаил Поддубский напоминает, что пик налоговых выплат в этом месяце... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:25
На следующей неделе вероятна консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк
В отсутствие сильных новостных драйверов на следующей неделе ожидается консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от Минэнерго вновь вышла в разрез с API, показав рост в запасах сырой нефти на 2,2... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:23
Москва. 15 ноября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти. читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:12
ОФЗ снизились в доходности на 4-5 б.п. вдоль всей кривой. Вместе с тем нерезиденты по-прежнему ждут удобного случая, чтобы продавать, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Смешанные потоки отмечались на рынке корпоративных облигаций, при этом продажи преобладали в бумагах банков 1-го... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:03
Москва. 15 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:57
пятницу российский рынок акций откроет торги повышением примерно на 0,5%, сообщается в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:51
Большинство аналитиков считают возможным говорить о росте отечественного фондового рынка в начале торгов пятницы, так как локальная перкупленность рынка снята. Но очевидных поводов для роста или падения сейчас нет. читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:47
S&P 500 завершил торги в четверг на рекордном максимуме, Dow и Nasdaq незначительно снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном растут в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:38
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное, что создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". Под закрытие основной торговой сессии четверга локальный рынок акций заметно... читать дальше
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