Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире" была бы позитивна для акций обеих компаний - Уралсиб

Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире", интерес к которому проявляют покупатели из Индии, была бы позитивна для акций обеих компаний, сообщается в обзоре Уралсиба.

"Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире" была бы позитивна для акций обеих компаний. Сделка позволила бы существенно снизить уровень задолженности, приходящийся на корпоративный центр АФК "Система", а смена контролирующего акционера в "Детском мире" должна привести к объявлению оферты миноритарным акционерам, которая с большой вероятностью предполагала бы премию к рыночным ценам. Тем не менее, пока неясно, насколько высока вероятность достижения договоренности с потенциальными покупателями. В настоящий момент у нас нет рекомендации по акциям "Детского мира", - пишет аналитик Уралсиба Константин Белов.

Индийские Surya Group и Reliance могут приобрести пакет АФК "Система" в "Детском мире", сообщил "Коммерсант".

АФК "Система" контролирует 52% акций "Детского мира", еще 14% принадлежит РКИФ. "Детский мир" является лидером российского рынка товаров для детей и одним из немногих российских ритейлеров, демонстрирующих как двузначные темпы роста выручки (плюс 17% год к году по итогам 9 мес. 2019 г.), так и хорошую рентабельность (рентабельность по EBITDA за 9 мес. 2019 г. по МСФО 17 составила 10,6%).

Surya Group управляет в России магазинами бренда Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony. Reliance Industries является одним из крупнейших диверсифицированных холдингов в Индии.