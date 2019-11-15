Есть основания для повторного ухода валютного курса выше отметки 64 руб./долл. на следующей неделе - Промсвязьбанк

На следующей неделе вероятен повторный уход пары доллар/рубль выше отметки 64 руб./долл., говорится в обзоре Промсвязьбанка.

В пятницу уплатой налога на прибыль стартует ноябрьский налоговый период. Главный аналитик банка Михаил Поддубский напоминает, что пик налоговых выплат в этом месяце традиционно приходится на 25-28 число, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, причем в ноябре традиционно общий объем выплат составляет меньше привычного (по нашей оценке, в этом месяце в период 25-28 числа объем платежей составит 1,1 трлн руб.).

"Напомним, что согласно нашей модели, равновесный курс рубля при ценах на нефть вблизи 62 долл./барр. и текущем уровне макропоказателей находится вблизи 65,50 руб/долл. Сегодня ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки в 64 руб./долл. На горизонте недели видим основания для повторного ухода выше этой отметки", - заключает Михаил Поддубский.