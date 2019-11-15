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15 ноября 2019 года 10:23

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов пятницы благодаря растущей нефти

Москва. 15 ноября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,79-63,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,81 руб./$1 (-17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,3475 руб./EUR1 (-14,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 15,8 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 32,86 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 15 ноября связан прежде всего с позитивной динамикой мировых цен на нефть, которые растут в пятницу утром на фоне заявлений экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения. Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $62,39 за баррель, что на 0,18% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на 0,14%, до $62,28 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,28% - до $57,04 за баррель.

Накануне нефтяной рынок снизился на данных Минэнерго США, указавших на рост запасов нефти в стране. Согласно данным Минэнерго США, обнародованные в среду, запасы нефти в Штатах выросли по итогам третьей недели подряд - на 2,22 млн баррелей. Запасы бензина выросли впервые за семь недель - на 1,86 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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