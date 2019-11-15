Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги в четверг на рекордном максимуме, в то время как Dow и Nasdaq незначительно снизились на фоне сомнений относительно торгового соглашения США и Китая. Источники СМИ на этой неделе сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов. По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора.

Между тем Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило в четверг, что Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, ГТУ разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования. Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Трейдеры также оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в бюджетном комитете Конгресса. Пауэлл сказал в четверг, что слабость производственного сектора не отразилась на всей экономике в целом. Днем ранее в ходе выступления в объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса он повторил, что ФРС необходимо увидеть существенные изменения текущих условий, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику. Между тем глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что "ключевым риском" для экономики США является более существенное, чем ожидалось, замедление роста, несмотря на недавнее снижение ставок ФРС. Он отметил, что экономика уже демонстрирует замедление роста в текущем году после относительно быстрых темпов расширения в течение 2017 и 2018 годов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном растут в пятницу на заявлении экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения. Поддержку рынку также оказывают данные о возобновлении роста промпроизводства в Японии. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - также 0,9%.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии на данных Минэнерго США, указавших на рост запасов нефти в стране. Поддержку рынку в пятницу оказало заявление экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $62,47 за баррель, что на 0,31% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на 0,14%, до $62,28 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,39% - до $57,1 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, обнародованные в среду, запасы нефти в Штатах выросли по итогам третьей недели подряд - на 2,22 млн баррелей. Запасы бензина выросли впервые за семь недель - на 1,86 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 млн баррелей, а также снижение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,082 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,365 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 ноября снизился по отношению к предыдущему дню на 0,06% и составил 108,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 646,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-1Р-10" (+0,27%), "ВЭБ.РФ-001Р-10" (+0,22%) и "Газпром БО-22" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-1,08%), "Роснефть-002Р-05" (-0,6%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусАл Братск" полностью разместило облигации серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 6 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,45% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7,66% годовых. Выпуск размещен по открытой подписке.

ООО "Лента" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-001P-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 31 октября. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с 5-10 млрд рублей до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,8% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 6,92% годовых.

ООО "СФО БКС структурные ноты" в полном объеме разместило 3-летний выпуск структурных облигаций 3-й серии с залоговым обеспечением объемом 600 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу квалифицированных инвесторов. Максимально возможная доходность по данному выпуску составляет 16% годовых, максимальная просадка - до 85% от номинала. Ставка фиксированного купона равна 0,0001% годовых. Дополнительный доход привязан к корзине акций и депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Норникеля" (MOEX: GMKN), Сбербанка (MOEX: SBER), "Яндекса" (MOEX: YNDX). Купон с фиксированным и дополнительным доходом выплачивается каждые полгода.

ЗАО "Лизинговая компания "Роделен" полностью разместило облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка 2-36-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Также по выпуску предусмотрено частично досрочное погашение - в дату окончания 7-35-го купонных периодов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,34% от номинала будет погашено в дату окончания 36-го купонного периода. Срок обращения выпуска - 3 года, бумаги размещены по открытой подписке. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 1 млрд рублей. Срок действия программы - 30 лет. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-14Р объемом 10 млрд рублей на уровне 6,9% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,02% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 8 ноября. Техническое размещение выпуска запланировано на 22 ноября. В конце сентября Газпромбанк разместил в рамках программы серии 001Р 13-й выпуск облигаций на 5 млрд рублей со ставкой купона 7,4% годовых.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) планирует 20 ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5-10 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,45-7,60% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,66-7,82% годовых. Купоны квартальные. Дата техразмещения будет определена позднее. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В октябре компания в рамках данной программы разместила выпуск 5-летних бондов серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке 12,5% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Сбербанк России с 10:00 МСК 19 ноября до 15:00 МСК 21 ноября будет проводить сбор заявок инвесторов на 2-летние бонды серии 001Р-SBER14 индикативного объема. Ориентир ставки 1-го купона - 6,4% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,5% годовых. Номинальный утвержденный объем выпуска - 40 млрд рублей. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 22 ноября.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 21-го купона облигаций серии А14 в размере 9% годовых. Величина ставки купона определяется как сумма ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 13 ноября - 6,5% годовых) и премии в размере 2,5% годовых. Компания разместила облигации серии А14 объемом 7 млрд рублей в августе 2009 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. Купоны полугодовые, дата погашения займа - 15 мая 2023 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 4,8% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.