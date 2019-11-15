15 ноября 2019 года 09:51
Утренние прогнозы: возможен небольшой рост
Большинство аналитиков считают возможным говорить о росте отечественного фондового рынка в начале торгов пятницы, так как локальная перкупленность рынка снята. Но очевидных поводов для роста или падения сейчас нет.
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Коррекция от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели составила к текущему моменту 3-3,5%, и, на наш взгляд, локальная перегретость рынка снята. В краткосрочной перспективе ожидаем попыток закрепления преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, вблизи отметки 2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2920, 2910 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации на позитивной территории".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Заявление экономического советника Белого дома Л. Кадлоу обнадёживает, но также настораживает. Если Д. Трамп всё ещё недоволен условиями первой фазы торговой сделки, то переговоры могут сорваться в любой момент. Тем не менее, в начале дня ждём от российского рынка небольшого роста".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Возможно, краткосрочный тренд индекса Мосбиржи определится в пятницу. "Зеленая" Азия и американские фьючерсы дают надежду на отскок, но следует помнить, что настроения за океаном меняются очень быстро. К тому же сегодня пятница и желание сократить позиции накануне выходных повысится. С одной стороны, поводов для падения нет, а с другой - и расти-то особо не на чем. Причем рассчитывать на возобновление роста у нас при негативной или даже нейтральной динамике американского рынка не следует - все говорит о том, что приток денег на российский рынок прекратился".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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