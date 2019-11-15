Индекс S&P 500 закрылся на рекордном пике

S&P 500 завершил торги в четверг на рекордном максимуме, Dow и Nasdaq незначительно снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном растут в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги в четверг на рекордном максимуме, в то время как Dow и Nasdaq незначительно снизились на фоне сомнений относительно торгового соглашения США и Китая.

Источники СМИ на этой неделе сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Источники Bloomberg отмечают, что КНР недовольна требованием Вашингтона предоставлять данные о ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных целевых показателях закупки сельхозпродукции в США.

Между тем Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило в четверг, что Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, ГТУ разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования.

Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Трейдеры также оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в бюджетном комитете Конгресса.

Пауэлл сказал в четверг, что слабость производственного сектора не отразилась на всей экономике в целом. Днем ранее в ходе выступления в объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса он повторил, что ФРС необходимо увидеть существенные изменения текущих условий, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

Между тем глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что "ключевым риском" для экономики США является более существенное, чем ожидалось, замедление роста, несмотря на недавнее снижение ставок ФРС. Он отметил, что экономика уже демонстрирует замедление роста в текущем году после относительно быстрых темпов расширения в течение 2017 и 2018 года, пишет MarketWatch.

Опубликованные в четверг статданные указали на то, что число заявок на пособие по безработице в США достигло максимума с июня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 14 тыс. и составило 225 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень с конца июня.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 4 тыс. - до 215 тыс., сообщает MarketWatch.

Цены производителей в США в октябре выросли на 0,4% по сравнению с месяцем ранее - максимально за шесть месяцев, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.

Без учета продуктов питания и энергоносителей цены выросли на 0,3% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозе роста на 0,2%.

Котировки акций Cisco снизились на 7,33%. Крупнейший мировой производитель сетевого оборудования отчитался о снижении чистой прибыли в первом финансовом квартале, при этом его прогноз на второй финквартал разочаровал аналитиков.

Акции Walmart потеряли 0,27%, несмотря на то, что крупнейшая в мире компания розничной торговли завершила третий квартал 2020 финансового года с хорошими результатами, что позволило ей повысить прогноз на весь год.

Бумаги American Outdoor Brands выросли на 5,89% на сообщении компании о том, что она выделит бизнес по производству стрелкового оружия в отдельную компанию.

Акции Xerox Holdings подорожали на 2,79%, а HP - на 3,07%, после того как инвестор-активист Карл Айкан выступил в поддержку предложения Xerox о покупке HP, утверждая, что объединение компаний принесет инвесторам хорошую прибыль.

Бумаги Viacom прибавили в цене 1,9%, поскольку прибыль и выручка медиакомпании в четвертом финансовом квартале превзошли ожидания Уолл-стрит.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг снизился на 1,63 пункта (0,01%) и составил 27781,96 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 2,59 пункта (0,08%) - до 3096,63 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,08 пункта (0,04%) и составил 8479,02 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном растут в пятницу на заявлении экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch.

Поддержку рынку также оказывают данные о возобновлении роста промпроизводства в Японии.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - также 0,9%.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

Днем ранее СМИ сообщали, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, писала The Wall Street Journal.

"Есть ощущение, что трейдеры уже закладывают в котировки акций отмену введенных ранее пошлин, и, если это действительно случится, настрой рынка существенно улучшится", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Chiagin Asset Managment в Токио Йосихиро Окумуру.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, обнародованным в пятницу, объем промпроизводства в стране в сентябре увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он снизился на 1,2%. Промпроизводство выросло на 1,3% относительно сентября прошлого года, в августе этот показатель упал на 4,7%.

Котировки акций японских производителей электроники дорожают в ходе торгов. Стоимость бумаг Sony увеличилась на 0,2%, Tokyo Electron - на 2,1%.

Акции интернет-ритейлера Rakuten подорожали на 0,9%, нефтекомпании Inpex - подешевели на 0,4%.

В Гонконге дорожают акции AAC Technologies (+3,6%), страховой компании AIA Group (+1,6%), а также девелопера New World Development (+1%).

Котировки бумаг южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix прибавляют в цене соответственно 1,3% и 1,9%, австралийских BHP и Commonwealth Bank - 1,6% и 1,2%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии на данных Минэнерго США, указавших на рост запасов нефти в стране.

Поддержку рынку в пятницу оказало заявление экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,59 за баррель, что на $0,31 (0,5%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на $0,09 (0,14%), до $62,28 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,32 (0,56%) - до $57,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,35 (0,61%), до $56,77 за баррель.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

Тем временем, согласно данным Минэнерго США, обнародованные в среду, запасы нефти в Штатах выросли по итогам третьей недели подряд - на 2,22 млн баррелей.

Запасы бензина выросли впервые за семь недель - на 1,86 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.