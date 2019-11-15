В пятницу индекс Мосбиржи откроется с заметным приростом - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное, что создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

Под закрытие основной торговой сессии четверга локальный рынок акций заметно сократил свою внутридневную просадку. В целом он уже в значительной степени "разгрузил" свою среднесрочную перекупленность.

В пятницу утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют значительное повышение в пределах 0,3-0,4%. Контракты на нефть сорта Brent после вечерней просадки подорожали на 0,4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite символически понизился на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавил 0,7%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, вблизи отметки 2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2920, 2910 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов.

В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации на позитивной территории", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.