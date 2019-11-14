Рубль вечером повышается к доллару и евро на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 14 ноября. Доллар и евро умеренно снижаются, на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 64,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,47 руб./EUR1, подешевев на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,56 копейки - до 66,94 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне небольшого снижения скорости укрепления цен на нефть после выхода данных по запасам от Минэнерго США, оказавшихся чуть хуже прогнозов. Ранее котировки "черного золота" активно росли, в том числе, отыгрывая заявление генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году.

Участники рынка оценивают также новую информацию о ходе торговых переговоров США и Китая и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Пекин хотел бы избежать подписания соглашения, которое может оказаться более выгодным США, чем Китаю, и хотел бы иметь определенное пространство для маневра на случай очередного ухудшения отношений со Штатами, сообщил один из источников.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники. По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие Брокер", Chartered Financial Analyst (CFA) Алексей Корнилов, доллар в последние пять дней чувствует себя уверенно по отношению к большинству мировых валют, включая российский рубль. "Это происходит на фоне растущих сомнений по поводу скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем. Основные разногласия сводятся к объему закупок сельхозпродукции со стороны Китая, а также защите интеллектуальной собственности. В связи с тем, что перспективы быстрого заключения соглашения находятся под сомнением, это увеличивает привлекательность доллара как защитного инструмента от риска", - подчеркивает Корнилов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, новостной фон, касающийся процесса торгового урегулирования между США и Китаем, остается неоднозначным, в результате чего в четверг на валютных площадках развивающихся рынков наблюдалась весьма противоречивая ситуация.

"Основное укрепление отечественной валюты пришлось еще на первую половину торгов. Так, уже в первые минуты после открытия рубль укреплялся до 64,15 против доллара (закрытие среды было зафиксировано на отметке 64,35 руб./$1) и к середине дня протестировал отметку в 64 руб./$1. Однако на данном уровне нацвалюта встретила сопротивление и скорректировалась к вечеру в районе 64,15-64,20 руб./$1, оставаясь тем не менее в плюсе на 0,3-0,4%. В основных валютных парах на Forex инвесторы демонстрировали опасения в отношении торговых взаимоотношений Китая и США. Это проявлялось в положительной динамике защитных японской иены и швейцарского франка, а также в укреплении самого доллара в паре с евро", - отметил Кравченко.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что текущий курс политики Федрезерва, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания. "Мы полагаем, что нынешний подход к денежно-кредитной политике останется целесообразным до тех пор, пока поступающие экономические статданные в целом согласуются с нашим прогнозом, - говорится в тексте, подготовленном для выступления Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса в среду. - Однако ряд заслуживающих внимания рисков для этого прогноза сохраняется".

Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

"Важным событием для глобальных рынков могло стать вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, которое в итоге не преподнесло неожиданностей и по своему содержанию напоминало заявление после последнего заседания Федрезерва 30 октября. Глава ФРС в своей речи перед объединенным экономическим комитетом Сената сохранил приверженность неизменности процентных ставок и отметил удовлетворенность текущей монетарной политикой. Для FOMC сигналом к действию могут стать ухудшение экономических условий в США, которого пока не наблюдается (рост ВВП продолжается, рынок труда остается крепким), замедление инфляции (данные по потребительской инфляции в октябре в годовом выражении показали снижение с 2,4% до 2,3%) и внешние риски, связанные с торговым противостоянием США-Китай", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг после публикации данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,93% - до $62,95 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,84% - до $57,6 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 2,22 млн баррелей, бензина - на 1,86 млн баррелей, в то время как дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Позитивное влияние на рынок оказало сообщение ОПЕК о понижении оценки темпов роста добычи нефти не входящими в картель странами в 2020 году на 36 тыс. баррелей в сутки из-за США - до 66,46 млн б/с. Теперь ОПЕК прогнозирует, что Штаты в 2019 году поставят на рынок 18,33 млн б/с, в то время как в октябрьском отчете предполагался объем в 18,38 млн б/с.

"Рубль к вечеру выглядит неплохо, укрепляясь в парах с иностранными валютами. Сырьевой фактор играет здесь свою роль, что неплохо. Доллар США сегодня спустился к 64,12 руб./$1, но колебания в пределах 63,85-64,25 руб./$1 никого не удивят. "Евро-рубль" тоже под прицелом "медведей" и снижается к 70,53 руб./EUR1. Инструмент может остановиться в падении возле 70,25 руб./EUR1", - отмечает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 0,92 копейки, до 64,2101 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,37 копейки, до 70,6761 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 17,13 копейки по отношению к среде и составил 64,1356 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК опустился на 20,54 копейки и составил 64,1316 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 573,075 млн, из которых $612,185 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 960,89 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 23,92 копейки по отношению к среде, до 70,5688 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 3,75 копейки и составил 70,7475 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR699,136 млн, из которых EUR194,196 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR504,94 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая опустилась на 1 базисный пункт и составила 6,81% годовых. В то же время, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежних уровнях - 6,63% и 6,68% годовых, ставки на сроки 1 и 3 месяца - на отметках 6,74% и 6,79% годовых соответственно.