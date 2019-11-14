"ВТБ Капитал" поднял оценку акций электрогенерирующих компаний Газпрома на ожиданиях роста дивидендов

"ВТБ Капитал" поднял прогнозные цены акций ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB), ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), принадлежащих группе "Газпром" (MOEX: GAZP), на ожиданиях роста дивидендов, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой.

Рекомендации для этих бумаг остались без изменений: "покупать" для ОГК-2 и ТГК-1, "держать" для "Мосэнерго".

Аналитики считают, что есть вероятность повышения коэффициента дивидендных выплат ОГК-2, ТГК-1 и "Мосэнерго" с текущих 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО после того, как "Газпром" поднимет свой коэффициент до 50%.

"Динамика котировок акций ТГК-1 и ОГК-2 в течение 2019 года была лучшей среди бумаг компаний электрогенерирующего сектора РФ: 62% и 105% роста с начала года соответственно. И мы считаем, что решение повысить коэффициент дивидендных выплат с текущих 35% до 50% от чистой прибыли, могло бы поддержать рост их рыночной стоимости", - говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что даже с учетом роста котировок акций ТГК-1 и ОГК-2 дивидендная доходность этих бумаг по итогам 2019 года по-прежнему привлекательна: 10,4% и 7% соответственно при коэффициенте 35%, а при коэффициенте 50% она вырастает до 14,8% и 10%. Ожидаемая дивдоходность акций "Мосэнерго" по итогам 2019 года при 35% может составить 6,1%, а при 50% - 8,7%, отмечают аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,50 (текущая цена - 2,31), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,7900 (текущая цена - 0,6367), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,0170 (текущая цена - 0,0128), рекомендация - покупать.