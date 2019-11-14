Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря возросшему спросу на риск

Москва. 14 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также демонстрируют умеренный ценовой рост, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 13 ноября на 6 базисных пунктов, составив 114,21% от номинала, что соответствует доходности 2,685% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пунктов относительно итогов 13 ноября, составив 100,79% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 1,595% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по отношению к среде всего на 0,5 пункта и составил 109 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 59 базисных пунктов - до 127,54% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 4,06% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 56 базисных пунктов, до 123,61% от номинала (доходность снизилась также на 3,5 пункта - до 4,015% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 28 базисных пунктов, до 110,42% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 15 базисных пунктов, до 109,61% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 2,24% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 102 базисных пункта, подорожав до 119,31% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 4,08% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 30 пунктов, до 107,7% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,105% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций продемонстрировали умеренный рост благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне роста оптимизма в отношении торговой сделки между США и Китаем. В результате в первой половине дня на рынках наблюдался рост валют и активов emerging markets, в том числе рубля и российских еврооблигаций. Ближе к вечеру активность покупателей несколько снизилась, но все равно итоги дня в целом оказались умеренно позитивными. Поддержку отечественным евробондам также оказывает позитивный внешнеполитический фон в отношении России, а также сильные кредитные страновые показатели, что делает наши суверенные долговые бумаги привлекательными для инвесторов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.