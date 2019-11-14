Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи является уровень 2840 пунктов - Промсвязьбанк

В четверг российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение несмотря на умеренно позитивный внешний фон, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Поводом к покупкам могла бы выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 63 долларов.

При этом динамика западных фондовых площадок не давала нашим игрокам поводов для направленного движения. Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленное движение, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия предыдущего дня.

На таком фоне к 18:20 индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2922 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Распадской, ИнтерРАО, ММК и МРСК ЦП, упавшие более чем на 2%. Из "фишек" выделим снижение Газпрома на 1,5%, при этом к окончанию торгов акциям компании удалось отыграть часть потерь. Лучше рынка торговались "префы" Транснефти, бумаги Мосэнерго и Аэрофлота, прибавившие более 0,8%.

"Отметим, что с технической точки зрения у рынка на данных уровнях нет поддержек или сопротивлений - уровни не проторгованы. Ближайшей же поддержкой для индекса Мосбиржи является уровень 2840 пунктов, в июле и сентябре не позволивший рынку продолжить восходящее движение", - заклчюает Богдан Зварич.