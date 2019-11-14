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14 ноября 2019 года 18:40
Sberbank CIB поднял оценку акций Ростелекома на 21%, сохранив рекомендацию "держать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на 21% - до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. "Мы подтверждаем рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" и повышаем их прогнозную цену. Это изменение обусловлено в основном тем, что в нашей модели оценки компании учтены параметры сделки по консолидации Tele2. Мы также учли более позитивные, чем ожидалось, показатели "Ростелекома" за январь-сентябрь 2019 года, чтобы актуализировать наш прогноз его финансовых показателей", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 85,87 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 83,44 рубля за штуку.
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