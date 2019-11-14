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14 ноября 2019 года 15:44

Рубль днем ускорил темпы укрепления к доллару и евро на фоне активно растущей нефти

Москва. 14 ноября. Доллар и евро заметно снижаются, торгуясь в четверг днем на "Московской бирже" вблизи минимальных отметок с начала сессии; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 64,04 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,37 руб./EUR1, подешевев на 40,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,53 копейки - до 66,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 0,92 копейки, до 64,2101 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,37 копейки, до 70,6761 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно дорожает к доллару и евро и торгуется вблизи максимальных с начала сессии отметок в обеих парах на фоне активно растущей нефти. Цены на "черное золото", в свою очередь, заметно укрепляются на данных о снижении запасов в США от института API и заявлении генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году.

"Доллар-рубль" поступательно снижается от уровней открытия, вернувшись к отметке 64 руб./$1, реагируя на попытки Brent закрепиться выше уровня $63 за баррель. При этом на рынке форекс доллар укрепляется против европейских валют, но отступает в паре с иеной, что подтверждает отсутствие интереса к риску. В этих условиях наша валюта проявляет устойчивость благодаря предвкушению налогового периода и подъему нефтяных цен. Несмотря на текущее укрепление, понижательные риски для российской валюты сохраняются, но в ближайшие две недели их будут сглаживать налоговые выплаты", - полагает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Участники рынка оценивают также новую информацию о ходе торговых переговоров США и Китая и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Пекин хотел бы избежать подписания соглашения, которое может оказаться более выгодным США, чем Китаю, и хотел бы иметь определенное пространство для маневра на случай очередного ухудшения отношений со Штатами, сообщил один из источников.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники. По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что текущий курс политики Федрезерва, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания. "Мы полагаем, что нынешний подход к денежно-кредитной политике останется целесообразным до тех пор, пока поступающие экономические статданные в целом согласуются с нашим прогнозом, - говорится в тексте, подготовленном для выступления Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса в среду. - Однако ряд заслуживающих внимания рисков для этого прогноза сохраняется".

Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

"Важным событием для глобальных рынков могло стать вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, которое в итоге не преподнесло неожиданностей и по своему содержанию напоминало заявление после последнего заседания Федрезерва 30 октября. Глава ФРС в своей речи перед объединенным экономическим комитетом Сената сохранил приверженность неизменности процентных ставок и отметил удовлетворенность текущей монетарной политикой. Для FOMC сигналом к действию могут стать ухудшение экономических условий в США, которого пока не наблюдается (рост ВВП продолжается, рынок труда остается крепким), замедление инфляции (данные по потребительской инфляции в октябре в годовом выражении показали снижение с 2,4% до 2,3%) и внешние риски, связанные с торговым противостоянием США-Китай", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

"Внешний фон задает умеренно негативные настроения инвесторам в связи с сигналами о том, что между Китаем и США сохраняются разногласия, мешающие заключению первой фазы сделки. На сей раз камнем преткновения стало обсуждение объемов китайского импорта американской сельскохозяйственной продукции. Сильные позиции доллара на глобальных площадках создают сложности для рубля, как и для прочих валют развивающихся стран. Накануне многие из них оказались в красной зоне, в лидерах падения остается чилийский песо на фоне продолжающихся в стране протестов. Сохраняющаяся напряженная ситуация в Гонконге также не способствует устойчивому росту аппетита к риску. (. . .) На горизонте до конца недели предстоит не так много событий. Рубль, вероятно, сохранится выше отметки в 64 в паре с долларом. Слабость евро на глобальных площадках ограничивает риски для рубля в данной валютной паре", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 1,25% - до $63,15 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,05% - до $57,72 за баррель.

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 541 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, будут опубликованы министерством энергетики в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая опустилась на 1 базисный пункт и составила 6,81% годовых. В то же время, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежних уровнях - 6,63% и 6,68% годовых, ставки на сроки 1 и 3 месяца - на отметках 6,74% и 6,79% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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