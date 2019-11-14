Аналитики ГК "ФИНАМ" видят 15%-й потенциал роста акций "Московской биржи"

По акциям "Московской биржи" виден потенциал роста около 15% в перспективе года, а полная доходность может составить 24%, целевая цена по акциям составляет 115 рублей, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

По мнению аналитиков, у "Московской биржи" привлекательный дивидендный профиль. В последние 2 года она направляла на дивиденды около 90% прибыли, что позволяло предлагать инвесторам одну из самых лучших доходностей в финансовом секторе. Высокие нормы выплат акционерам сохранятся и в будущем. "По итогам этого года мы ожидаем сохранения коэффициента выплат на уровне последних двух лет 89% прибыли. Прогнозный дивиденд - 7,9 руб. (+2,5% г/г), дивидендная доходность - около 8%, - отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых. - По дивидендным показателям, таким как доходность, норма выплат, эмитент на текущий момент является одной из лучших дивидендных историй в финансовом секторе".

"Мы сохраняем целевую цену по акциям "Мосбиржи" в 115 руб. и рекомендацию "покупать". С момента рекомендации "покупать" в мае этого года инвестиции в бумаги Мосбиржи принесли инвесторам доходность 19%. Мы видим дальнейший потенциал в акциях около 15% в перспективе года, а полная доходность может составить 24%. Новая стратегия по развитию биржевого бизнеса и выхода в новые финансовые сегменты, ожидания высоких нормы выплат и привлекательной доходности - все это должно поддержать интерес инвесторов к акциям "Мосбиржи". Мы также отмечаем, что акции остаются недооцененными по отношению к аналогам из развивающихся стран", - пишет Наталья Малых.