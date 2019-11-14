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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций по-прежнему находится в стадии краткосрочной нисходящей коррекции - ИК "Велес Капитал"
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Moody's ухудшило прогнозы роста мирового ВВП в следующие два года, подтвердило прогнозы по РФ на 2019-2020 гг.
14 ноября 2019 года 15:24
Рынок акций по-прежнему находится в стадии краткосрочной нисходящей коррекции - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти, но оставались под давлением, ближе к середине сессии вернувшись к поддержкам 2930 пунктов и 1440 пунктов соответственно. Рынок акций по-прежнему находится в стадии краткосрочной нисходящей коррекции, которую удастся завершить лишь в случае значимого оптимизма из-за рубежа или корпоративных новостей, пишет в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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14 ноября 2019 года 17:20
Инфляция в США в октябре слегка ускорилась до 1,8% с 1,7% в предыдущем месяце в связи с ростом потребительских цен на 0,4% по сравнению с сентябрем, сообщает в своем комментарии главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Замедление роста арендных ставок в секторе недвижимости привело к... читать дальше
.14 ноября 2019 года 16:40
По акциям "Московской биржи" виден потенциал роста около 15% в перспективе года, а полная доходность может составить 24%, целевая цена по акциям составляет 115 рублей, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". По мнению аналитиков, у "Московской биржи" привлекательный... читать дальше
.14 ноября 2019 года 16:13
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 17% - до $12 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Как отмечается... читать дальше
.14 ноября 2019 года 15:50
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 17% - до $12 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". читать дальше
.14 ноября 2019 года 15:44
Москва. 14 ноября. Доллар и евро заметно снижаются, торгуясь в четверг днем на "Московской бирже" вблизи минимальных отметок с начала сессии; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
.14 ноября 2019 года 15:16
Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, в ночь на 15 ноября по московскому времени. Результаты ноябрьского пересмотра MSCI Russia Index, по итогам которого расчетная база индекса осталась без изменений,... читать дальше
.14 ноября 2019 года 14:24
Сообщение о росте продаж De Beers может быть позитивно воспринято инвесторами для покупки акции АЛРОСА на минимумах - Sberbank CIB
Сообщение о росте продаж De Beers может быть позитивно воспринято инвесторами для покупки акции АЛРОСА на минимумах, считают аналитики Sberbank CIB. В четверг De Beers сообщил предварительные итоги продаж в рамках девятого цикла 2019 года. Выручка составила $390 млн, что на 31% выше, чем в... читать дальше
.14 ноября 2019 года 13:55
Индекс Московской биржи сегодня пребывает в небольшом плюсе несмотря на слабую макростатистику из Китая, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Промышленное производство в КНР существенно замедлилось в октябре - до 4,7% против прогноза 5,4% и сентябрьского... читать дальше
.14 ноября 2019 года 13:26
Рост доходности UST10 в случае подписания первой части сделки между США и Китаем окажет давление на российские евробонды - "Уралсиб"
В случае если США и Китай все же договорятся и в ближайшее время смогут подписать первую часть сделки, это приведет к росту доходности UST10 и окажет давление на российские евробонды, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". В среду на глобальных рынках спрос на рисковые активы снижался,... читать дальше
.14 ноября 2019 года 12:55
интересный уровень для продажи долларов в ожидании заметного укрепления рубля в 1 квартале 2020 года, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По оценкам аналитиков банка, в ноябре объем сальдо счета текущих операций будет еще достаточным для покрытия интервенций ЦБ РФ. "Ситуация изменится в... читать дальше
.14 ноября 2019 года 12:47
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) на 25% - до $34 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Глушакова, Бориса Синицына и Никанора Халина. Рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была... читать дальше
.14 ноября 2019 года 12:32
В следующем году золото может продолжить расти в цене на фоне замедляющихся темпов роста мировой экономики и, в частности, американской, говорится в комментарии аналитика ИК QBF Александра Алексеевского. Возрастание рисков наступления рецессии в экономике США и неопределенность относительно... читать дальше
.14 ноября 2019 года 12:06
Валютная пара EUR/USD продолжает формирование нисходящего движения, но потенциал снижения ограничен, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". В четверг, 14 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию среды. Участникам рынка стоит... читать дальше
.14 ноября 2019 года 11:51
Валютный курс пока останется в диапазоне 64,00-64,50/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Каких-то явных локальных драйверов, по мнению эксперта, нет, все следят за развитием глобальной повестки. Рубль по итогам четверга потерял около 0,16% к USD, что является... читать дальше
.14 ноября 2019 года 11:50
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, просевший Газпром сдерживает отскок
Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне подросшей нефти и неоднозначной динамики внешних фондовых площадок, просевшие акции "Газпрома" сдерживают коррекционный отскок индексов вверх. читать дальше
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