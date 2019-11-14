MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 15 ноября

Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, в ночь на 15 ноября по московскому времени. Результаты ноябрьского пересмотра MSCI Russia Index, по итогам которого расчетная база индекса осталась без изменений, были объявлены в ночь на 8 ноября по московскому времени.

Как говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, что если в течение торгового дня в четверг не будет существенных движений котировок акций "Татнефти" (MOEX: TATN) и/или GDR "НОВАТЭКа", то список топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 останется без изменений.

"Для того, чтобы занять место "НОВАТЭКа" в топ-4, в ходе сегодняшних торгов акции "Татнефти" должны опередить GDR "НОВАТЭКа" по динамике котировок на 4%. Если это произойдет, то вес "НОВАТЭКа" в индексе Russia 10/40, по нашим расчетам, будет понижен на 4 процентных пункта (до 4,7%), а вес "Татнефти" - повышен на 4,8 процентного пункта - до 9,3%", - сообщается в аналитическом материале.

В настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK).

Эксперт отмечает, что у "ВТБ Капитала" нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно управляемыми европейскими фондами.

Все изменения в индексах MSCI Russia и MSCI Russia 10/40 вступят в силу 26 ноября после закрытия торгов.