Сообщение о росте продаж De Beers может быть позитивно воспринято инвесторами для покупки акции АЛРОСА на минимумах - Sberbank CIB

Сообщение о росте продаж De Beers может быть позитивно воспринято инвесторами для покупки акции АЛРОСА на минимумах, считают аналитики Sberbank CIB.

В четверг De Beers сообщил предварительные итоги продаж в рамках девятого цикла 2019 года. Выручка составила $390 млн, что на 31% выше, чем в предыдущем цикле в конце сентября, и на 12% ниже, чем годом ранее. С начала года (по итогам всех девяти циклов) выручка равна $3,6 млрд, что на 25% ниже, чем за тот же период 2018 года.

"Напомним, что в августе, по данным Bloomberg, De Beers разрешил покупателям отказаться от половины предложенных алмазов менее трех четвертей карата, - указывают аналитики Sberbank CIB Ирина Лапшина и Алексей Киричок. - Как сообщило информационное агентство, в отличие от предыдущего кризиса, 2015 года, De Beers также предложила опцион на обратный выкуп до 20% приобретенных у нее алмазов. Официального подтверждения этой информации не было, но если это действительно так, то речь идет максимум о приблизительно $80 млн продаж девятого цикла. К тому же на прошлой неделе De Beers, по данным СМИ, снизила цены в среднем на 5%, причем больше всего - на небольшие камни".

Хотя рост продаж мог быть вызван снижением цен и возможностью обратного выкупа части алмазов впоследствии, сообщение о росте продаж De Beers может быть позитивно воспринято инвесторами, стремящимися купить акции АЛРОСА на минимумах, полагают эксперты инвестбанка.