Рост доходности UST10 в случае подписания первой части сделки между США и Китаем окажет давление на российские евробонды - "Уралсиб"

В случае если США и Китай все же договорятся и в ближайшее время смогут подписать первую часть сделки, это приведет к росту доходности UST10 и окажет давление на российские евробонды, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

В среду на глобальных рынках спрос на рисковые активы снижался, доходность UST10 упала на 5 б.п. до 1,87%. Однако российские суверенные евробонды очень слабо отреагировали на это движение – лишь котировки длинных бумаг поднялись на 0,1 п.п., а на среднем участке кривой некоторые бумаги показали незначительное падение, отмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев.

По мнению эксперта, такая динамика связана с тем, что спреды бумаг находятся на минимумах, и снижение оптимизма на рынке привело к их небольшому расширению и не позволило заметно подорожать. Часть евробондов других стран ЕМ все же умеренно прибавили в цене. Доходность RUSSIA’29 и RUSSIA’47 остается на уровне 3,33% и 4,13% соответственно, и за последнюю неделю положение кривой почти не изменилось.

"В четверг доходность UST10 вновь снижается, и российские бумаги могут показать незначительный рост. Но мы по-прежнему считаем, что, в случае если США и Китай все же договорятся и в ближайшее время смогут подписать первую часть сделки, это приведет к росту доходности UST10 и окажет давление на российские евробонды", - прогнозирует Евгений Сергеев.