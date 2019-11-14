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14 ноября 2019 года 12:47
"ВТБ Капитал" поднял оценку ADR Норникеля на 25%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) на 25% - до $34 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Глушакова, Бориса Синицына и Никанора Халина. Рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была подтверждена. Модель оценки "Норильского никеля" была пересмотрена с учетом новых прогнозов цена на металлы, производимые ГМК, так как в инвестбанке ожидают роста на них по мере внедрения новых стандартов по выбросам. Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что для достижения целей по сокращению выбросов необходимо ускорить наращивание производства электромобилей. Так, например, как полагают эксперты, Европа должна увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж автомобилей с 2,4% в настоящее время до 23% в 2021 году, чтобы достичь национальной цели по выбросам CO2 из легковых авто. Кроме того, учитывая, что использование палладия и родия в автомобильных катализаторах является наилучшей технологией, доступной в настоящее время бензиновым автомобилям для соответствия стандартам по выбросам, аналитики ожидают роста спроса на эти металлы. Таким образом, под влиянием этих двух вышеперечисленных факторов вырастет спрос на палладий, никель и медь, считают эксперты, что приведет к дефициту этих металлов и их удорожанию. По оценкам "ВТБ Капитала", после запрета на экспорт никеля из Индонезии дефицит этого металла на рынке к 2020 году увеличится до 270 тыс. тонн. Аналитики ожидают роста цен на никель с $17625 за тонну в 2020 году до $23000 за тонну в 2023 году. Их прогноз цен на палладий повышен до $1750 за унцию для 2020 года и до $1890 за унцию для 2021 года. Цены на медь к 2023 году вырастут до $7100 за тонну. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $27,87 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,85 за штуку.
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