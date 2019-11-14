Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, просевший Газпром сдерживает отскок

Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне подросшей нефти и неоднозначной динамики внешних фондовых площадок, просевшие акции "Газпрома" сдерживают коррекционный отскок индексов вверх.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2935,21 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1440,42 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 64,19 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,5% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Просели бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9% и -1,4% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%, до 250,19 рубля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%).

Акции "Ростелекома" продолжают коррекцию вниз после решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 9 месяцев.

Бумаги "Газпрома" проседают после того, как концерн отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потери денег в результате атак "Нафтогаза Украины", о чем накануне сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Юристы, занимающиеся организацией сделки, не смогли дать полную гарантию того, что привлеченные средства не будут потеряны. Вместе с тем источник не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена, все документы и информационные материалы в наличии.

В США индексы Dow Jones и S&P 500 накануне обновили максимумы, Nasdaq практически не изменился. В числе факторов, поддерживающих ралли на фондовом рынке - перспектива заключения торговой сделки между США и Китаем, снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) трижды за этот год и увеличение государственных расходов в США на фоне роста дефицита федерального бюджета, пишет MarketWatch.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники. По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник сказал, что Вашингтон и Пекин "близки" к заключению первого этапа соглашения, но он отметил, что подпишет сделку, только если она будет выгодна американским компаниям и рабочим.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что текущий курс политики Федрезерва, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания. Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), слабо "минусуют" Европа (FTSE, DAX просели на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) на фоне новостей о ходе торговых переговоров США и Китая, а также статданных по экономике Японии и КНР.

ВВП Японии в третьем квартале замедлил темпы роста до 0,2% (минимум за год) на фоне сокращения объемов экспорта в результате торгового спора США и Китая, а также конфликта Японии с Южной Кореей. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем ВВП Японии на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП Японии вырос на 1,8%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

Тем временем, в Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж замедлились в октябре. Промпроизводство увеличилось на 4,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 5,8% в сентябре, розничные продажи выросли на 7,2% (7,8% в сентябре).

Нефть в четверг растет на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США; Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,78 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне), декабрьская цена WTI - $57,54 за баррель (+0,7% и +0,6% в среду).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 541 тыс. баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах за неделю, завершившуюся 8 ноября, будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Поддержку рынку накануне оказали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году. ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Сергей Гайворонский, спрос на рисковые активы остается под давлением из-за неопределенности относительно торговой сделки США-КНР. В четверг утром дополнительным негативом стала китайская статистика по инвестициям и промышленному производству, демонстрирующая более быстрое замедление, чем ожидалось. Намерение ФРС воздержаться от дальнейшего смягчения монетарной политики также не добавляет рынкам оптимизма, хотя уверенность Пауэлла в позитивных перспективах американской экономики сглаживает негативный эффект.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ готов к отскоку вверх при улучшении внешнего фона.

Пауэлл заявил о хорошем состоянии экономики США и что Федрезерв не намерен снижать ставки в таких условиях. В целом риторика Пауэлла была нейтральной, но инвесторы выцепили из его слов весь небольшой позитив и использовали его для закрытия "шортов", однако нельзя сказать, что глава ФРС как-то переломил слабо понижающийся тренд мировых рынков акций.

Пока не прояснится вопрос относительно подписания "первого этапа" торгового соглашения между США и Китаем, на возобновление сильного роста акций рассчитывать не приходится. Поддержка для индекса МосБиржи располагается в районе 2900-2920 пунктов.

С акциями "Газпрома" стоит проявлять осторожность. Бумага достигла поддержки в районе 250 рублей и является одной из самых привлекательных на текущий момент, но на нее сильно давит решение об отмене размещения евробондов из-за рисков потерять деньги в результате очередных атак "Нафтогаза Украины", отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, разочарованием для рынков стало отсутствие каких-либо деталей о прогрессе переговоров США и КНР в речи Трампа в рамках Экономического клуба Нью-Йорка. Одновременно с этим можно говорить о существенном ухудшении ситуации в Гонконге, где беспорядки на улицах только усиливаются. Если китайские власти вмешаются с целью наведения порядка, то торговые переговоры могут провалиться с почти полным отсутствием надежд на какое-либо скорое возобновление.

Выступление председателя ФРС Пауэлла также не было каким-то оптимистичным. Напротив, он сообщил, что процесс снижения ставки поставлен на тормоза, и какие-либо смягчения возможны лишь при заметном ухудшении ситуации в экономике. Довольно "ястребиные" заявления председателя ФРС лишили рынки надежд на еще более мягкую политику американского регулятора в обозримом будущем. Кроме того, рост китайского производства в октябре замедлился до 4,7% при ожиданиях замедления до 5,4%, а японская экономика замедлила рост в третьем квартале до 0,2% при прогнозе 0,8%.

В целом рынки получили сигнал, что ФРС не будет торопиться со снижением ставки, пока экономика демонстрирует умеренные темпы роста. Вести с переговоров США и КНР также не отличаются повышенным оптимизмом из-за разногласий по различным вопросам, включая фиксацию конкретных сумм на закупку американских товаров и жесткие механизмы контроля над использованием технологий. Российский рынок вновь рискует продолжить снижение на фоне слабой статистики из Китая. Между тем, выросшая нефть будет ограничивать аппетиты продавцов акций, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в четверг выглядит неоднозначным. Инвесторы оценивают сообщения СМИ о том, что торговые переговоры США и Китая застопорились ввиду сельскохозяйственного вопроса. Глава ФРС Пауэлл при этом дал понять, что в случае сохранения текущего состояния экономики процентные ставки на ближайшем заседании изменены не будут.

Индекс МосБиржи пока удерживает поддержку 2930 пунктов, при пробитии которой может направиться к 2880 пунктам, а индекс РТС проторговывает рубеж 1440 пунктов (при его пробитии следующей поддержкой выступит отметка 1420 пунктов - средняя полоса Боллинджера дневного графика). Импульс к краткосрочному росту на рынке утерян, ближайшими сопротивлениями выступают уровни 2965 и 1455 пунктов соответственно.

В целом день ожидается богатым на макроэкономические события, следовательно, общий настрой еще может измениться в течение сессии. В краткосрочной перспективе российскому рынку еще есть куда падать, но при этом сильная перекупленность уже снята, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг выросли акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+10,5% и +1,7% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+7,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+2,1%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,5%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-6,4%), бумаги "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-4,6%), GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,8%), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,471 млрд рублей (из них 4,937 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,195 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).