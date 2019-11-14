Потенциал снижения EUR/USD ограничен - ГК "ФИНАМ"

Валютная пара EUR/USD продолжает формирование нисходящего движения, но потенциал снижения ограничен, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

В четверг, 14 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию среды.

Участникам рынка стоит проследить за статистикой по предварительным ВВП Германии и еврозоны. В США выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Кроме того, будет обнародован индекс цен производителей за октябрь.

"На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD продолжает формирование нисходящего движения в направлении горизонтального уровня поддержки, расположенного на отметке 1,0989. При этом может формироваться нисходящий клин, из которого ожидается выход наверх. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, но скоро достигнут зоны перепроданности, поэтому потенциал снижения ограничен", - отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.