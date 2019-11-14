Альфа-банк не видит веских причин для продолжения ралли в акциях Ростелекома

Аналитики Альфа-банка не видят веских причин для продолжения ралли в акциях Ростелекома, отмечается в обзоре инвестбанка.

Совет директоров Ростелекома (RTKM RX, RTKMP RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) в четверг одобрил структуру сделки по покупке Tele2. Все параметры сделки соответствуют данным, опубликованным в СМИ ранее, в том числе 240 млрд руб. за 100% акций Tele2 и параметры нового выпуска акций Ростелекома. Объединенная компания по своему масштабу будет сопоставима с МТС, однако ее долг, вероятно, превысит 2,2x по коэффициенту чистый долг/EBITDA, полагают аналитики Альфа-банка.

Учитывая большие потребности в денежных средствах в краткосрочной перспективе, Ростелеком не будет выплачивать промежуточные дивиденды, а полная сумма дивидендов за 2019 год (5 руб. на акцию) будет выплачена летом будущего года увеличенному количеству акционеров. Кроме того, структура сделки не требует оферты со стороны Ростелекома. "Учитывая отсутствие немедленных возможностей по эффективному использованию высоких оценок стоимости Ростелекома по сделке, отсутствие дивидендных выплат, а также высокие оценки стоимости Tele2, мы не видим веских причин для продолжения ралли акций Ростелекома", - заключают эксперты Альфа-банка.