Рубль в паре с долларом может остаться выше отметки 64 - "Нордеа Банк"

Рубль может остаться выше отметки 64 в паре с долларом, слабость евро на глобальных площадках ограничивает риски для рубля в данной валютной паре, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Рубль сохраняется выше отметки 64 в паре с долларом и в районе 70,7 в паре с евро. Внешний фон задает умеренно негативные настроения в связи с выходом слабой макроэкономической статистики по Китаю и в связи с дополнительными сигналами о том, что между Китаем и США сохраняются разногласия, мешающие заключению первой фазы сделки. Камнем преткновения стало обсуждение объемов китайского импорта американской сельскохозяйственной продукции.

Сильные позиции доллара на глобальных площадках создают сложности для рубля, как и для прочих валют развивающихся стран. Сохраняющаяся напряженная ситуация в Гонконге также не способствует устойчивому росту "аппетита" к риску.

"Локальные факторы в настоящее время оказывают ограниченное влияние на российскую валюту. На горизонте до конца недели предстоит не так много событий. Рубль, вероятно, сохранится выше отметки 64 в паре с долларом. Слабость евро на глобальных площадках ограничивает риски для рубля в данной валютной паре", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".