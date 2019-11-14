Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря растущей нефти

Москва. 14 ноября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти на фоне публикации API данных о сокращении запасов в США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,14-64,20 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,19 руб./$1 (-16 копеек уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,60 руб./EUR1 (-18 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 16,9 копейки к уровню закрытия среды, до 67,075 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,09 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,24 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост рубля к доллару и евро на старте торгов 14 ноября связан прежде всего с позитивной динамикой мировых цен на нефть, которые продолжают расти в четверг утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $62,75 за баррель, что на 0,61% выше уровня закрытия предыдущего дня. По итогам торгов в среду цена этих контрактов выросла на 0,5%, до $62,37 за баррель. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,72% - до $57,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,56%, до $57,12 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 541 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, будут опубликованы министерством энергетики в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Поддержку рынку накануне оказали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году. ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.