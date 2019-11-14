Базовым сценарием на ближайшие дни станет попытка закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 64-64,50 руб./долл. - Промсвязьбанк

В ходе торгов среды тенденция к умеренному ослаблению рублю продолжилась, базовым сценарием на ближайшие пару дней станет попытка закрепления пары доллар/рубль в новом диапазоне 64-64,50 руб./долл., отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

Эксперт вновь обратил внимание на тот факт, что общий сантимент для всей группы валют EM за последнюю неделю несколько ухудшился – индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) опустился до 1630 пунктов (минимумы за три с половиной недели), и даже на фондовом рынке индекс MSCI EM за неделю потерял 2,3% при росте MSCI World на 0,3%.

"Что касается внутренних факторов, то, по нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако при этом ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 трлн руб.), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного", - полагает Михаил Поддубский.

По мнению эксперта Промсвязьбанка, равновесный курс рубля при ценах на нефть вблизи 62 долл./барр. и текущем уровне макропоказателей находится вблизи 65,50 руб./долл.