Инвесторы пока будут сохранять лишь умеренный "аппетит" к российскому долгу - Росбанк

Настроение рынка ОФЗ продолжает ухудшаться. Изменить направление цены могут либо благоприятные внешние новости, либо мягкие сигналы от Банка России, а пока эти факторы не проявятся, инвесторы будут сохранять лишь умеренный "аппетит" к российскому долгу, говорится в комментарии Росбанка.

Рынок ОФЗ продолжает переживать период турбулентности. В течение среды доходности вдоль кривой продолжили восходящее движение и увеличились еще на 4-6 бп.

Распродажа на вторичном рынке закономерно оказала влияние и на первичный рынок. В середине среды по причине "возросшей волатильности рынка" Министерство финансов не смогло провести аукцион в бумаге с фиксированной доходностью впервые с декабря 2018 года. Аукцион в бумаге серии 26229 (ноя.25, доходность - 6,36% годовых) был признан несостоявшимся. "В целом мы не видим поводов для паники в данном исходе. Минфин, ожидаемо, следует своей стратегии и не желает привлекать долг по невыгодным ценам на высоковолатильном рынке", - отмечают аналитики банка.

Вторым сюрпризом размещений оказался первый безлимитный аукцион ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52002 (фев.28). Был размещен рекордный объем данной бумаги - весь оставшийся неразмещенный остаток в размере 40,2 млрд руб.

"В целом заметно, что настроение рынка продолжает ухудшаться, и изменить направление цены могут либо благоприятные внешние новости, либо мягкие сигналы от Банка России. Пока эти факторы не проявятся, инвесторы будут сохранять лишь умеренный "аппетит" к российскому долгу", - указывают аналитики Росбанка.