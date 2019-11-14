Предварительные данные от API оказали нефти поддержку - Промсвязьбанк

Предварительные данные от API оказали нефти поддержку: запасы сырой нефти снизились на 0,5 млн барр., запасы бензинов – на 2,3 млн барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Запасы дистиллятов выросли на 0,8 млн барр. Загрузка НПЗ увеличилась, также вырос и чистый импорт.

В четверг в фокусе статистика от Минэнерго США. Также ожидается публикация ежемесячного отчета по рынку от ОПЕК, а в пятницу – аналогичный от МЭА. "Мы сохраняем ожидания, что сегодня-завтра нефть будет консолидироваться в диапазоне 61-63 долл./барр.", - прогнозирует аналитик банка Екатерина Крылова.