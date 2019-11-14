Утренние прогнозы: подорожавшая нефть поддержит российский рынок акций в четверг

По мнению аналитиков, в четверг сложился слабо негативный внешний фон, располагающий к сохранению "медвежьих" настроений, и только подросшая нефть будет ограничивать "аппетиты" продавцов.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи в четверг с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметный утренний прирост стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Первая цель коррекции индекса Мосбиржи почти достигнута, поддержка рублевому индикатору располагается в районе 2900-2920 пунктов. Американские фьючерсы с утра торгуются чуть выше закрытия нашего рынка, сильно подросла нефть, однако преимущественно в "минусе" находятся азиатские площадки. Поэтому отечественный рынок акций имеет все шансы попробовать реализовать отскок, если внешний фон вновь не начнет ухудшаться".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В отсутствие явных внешних шоков индекс Мосбиржи способен отыграть часть потерь, чему могут помочь стабильные цены на нефть, но для более акцентированного повышательного движения потребуются сильные внутренние драйверы, например, в виде корпоративных событий. В четверг ожидаются попытки индекса Мосбиржи закрепиться в верхней половине диапазона 2900-2950 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон в четверг перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки получили сигнал, что ФРС не будет торопиться со снижением ставки, пока экономика демонстрирует умеренные темпы роста. Вести с переговоров США и КНР также не отличаются повышенным оптимизмом из-за разногласий по различным вопросам, включая фиксацию конкретных сумм на закупку американских товаров и жёсткие механизмы контроля над использованием технологий. Российский рынок акций вновь рискует начать день в "минусе" на фоне слабой статистики из Китая, но рост котировок нефти будет ограничивать "аппетиты" продавцов".