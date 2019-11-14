Российский рынок акций может начать торги в "минусе" - "Открытие Брокер"

Внешний фон в четверг перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки получили сигнал, что ФРС не будет торопиться со снижением ставки, пока экономика демонстрирует умеренные темпы роста. Вести с переговоров США и КНР также не отличаются повышенным оптимизмом из-за разногласий по различным вопросам, включая фиксацию конкретных сумм на закупку американских товаров и жёсткие механизмы контроля над использованием технологий. Российский рынок акций вновь рискует начать день в "минусе" на фоне слабой статистики из Китая, но рост котировок нефти будет ограничивать "аппетиты" продавцов, прогнозирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.