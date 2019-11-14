Созданы условия для открытия индекса Мосбиржи сдержанным приростом - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное, и все же утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное понижение в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%. Японский Nikkei225 потерял 0,6%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 пунктов.

В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметный утренний прирост стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.