Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы, Nasdaq Composite практически не изменился. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.

В числе факторов, поддерживающих ралли на фондовом рынке - перспектива заключения торговой сделки между США и Китаем, снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) трижды за этот год и увеличение государственных расходов в США на фоне роста дефицита федерального бюджета, пишет MarketWatch.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.

По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

Трамп в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник сказал, что Вашингтон и Пекин "близки" к заключению первого этапа соглашения, но он отметил, что подпишет сделку, только если она будет выгодна американским компаниям и рабочим.

Китай и США согласовали промежуточное торговое соглашение 11 октября. Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако саммит был отменен, и сроки подписания соглашения были перенесены на неопределенный срок.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что текущий курс политики Федрезерва, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания.

"Мы полагаем, что нынешний подход к денежно-кредитной политике останется целесообразным до тех пор, пока поступающие экономические статданные в целом согласуются с нашим прогнозом, - говорится в тексте, подготовленном для выступления Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса в среду. - Однако ряд заслуживающих внимания рисков для этого прогноза сохраняется".

Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

Опубликованные в среду статданные указали на неожиданное ускорение роста потребительских цен в США в октябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2019 года выросли на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в сентябре.

Потребительские цены увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца (в сентябре они не изменились). Эксперты в среднем прогнозировали повышение потребительских цен на 1,7% в годовом и на 0,3% в помесячном выражении.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 7,3%, после того как крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа сообщила, что уже более 10 млн человек подписались на ее новой стриминговый сервис Disney+.

Цена бумаг Nike выросли на 2%. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров прекратит продажу одежды и обуви через сайт Amazon, завершив пилотный проект, который стартовал в 2017 году, пишут американские СМИ. Бумаги Amazon подешевели на 1,4%.

Котировки акций Boeing снизились на 0,1% на фоне сообщения The Wall Street Journal о том, что компания лишилась заказов на поставку примерно 200 самолетов Boeing 737 MAX в этом году из-за банкротств авиакомпаний и отказов клиентов от планов покупки этих лайнеров в пользу других моделей американского авиастроительного концерна.

Акции производителя удобрений Mosaic Co. подешевели на 6%, поскольку аналитики понизили рекомендацию по бумагам компании.

Бумаги Canada Goose потеряли в цене 10,8%, несмотря на то, что квартальная прибыль производителя пуховиков превзошла ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду поднялся на 92,10 пункта (0,33%) и составил 27783,59 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 2,20 пункта (0,07%) - до 3094,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,99 пункта (0,05%) и составил 8482,10 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского изменяются разнонаправленно на торгах в четверг: трейдеры оценивают новую информацию о ходе торговых переговоров США и Китая, а также статданные по экономике Японии и КНР.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Пекин хотел бы избежать подписания соглашения, которое может оказаться более выгодным США, чем Китаю, и хотел бы иметь определенное пространство для маневра на случай очередного ухудшения отношений со Штатами, сообщил один из источников.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.

По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

"Инвесторы ведут себя сдержано, что связано с отсутствием хороших новостей относительно хода торговых переговоров США и Китая", - отмечает аналитик Axi Trader Стивен Иннес.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на замедление темпов роста японской экономики в третьем квартале 2019 года до минимума за год на фоне сокращения объемов экспорта в результате торгового спора США и Китая, а также конфликта Японии с Южной Кореей.

Согласно предварительным официальным данным, объем ВВП Японии в июле-сентябре вырос на 0,2% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем на 0,8% в июле-сентябре, свидетельствуют данные Trading Economics. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП Японии вырос на 1,8%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

Тем временем, в Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж замедлились в октябре. Промпроизводство увеличилось на 4,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 5,8% в сентябре, розничные продажи выросли на 7,2% (7,8% в сентябре).

В Австралии было отмечено небольшое увеличение уровня безработицы в октябре - до 5,3% с сентябрьских 5,2%. Австралийское бюро статистики сообщило также, что число занятых в прошлом месяце уменьшилось на 19 тыс. Эксперты в среднем ожидали повышения на 17 тыс.

Акции Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo в Японии, взлетели в цене на 16,4% на сообщениях СМИ о возможном слиянии компании с популярным мессенджером Lime. Бумаги SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, выросли в цене на 0,2%.

Котировки акций японских ритейлеров Rakuten и FamilyMart теряют в цене соответственно 5,6% и 2,6% на торгах в четверг.

В Гонконге дешевеют акции Tencent (-2,5%), объявившей накануне о снижении прибыли в третьем квартале, а также страховой компании AIA (-1,6%).

В Южной Корее дорожают бумаги Kia Motors (+1,5%) и дешевеют акции Foxconn (-1,2%), в Австралии растут котировки акций BHP (+0,1%) и Beach Energy (+1,3%).

Цены на нефть продолжают расти в четверг на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $62,73 за баррель, что на $0,36 (0,58%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов выросла на $0,31 (0,5%), до $62,37 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,4 (0,7%) - до $57,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,32 (0,56%), до $57,12 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 541 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, будут опубликованы министерством энергетики в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Поддержку рынку накануне оказали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году.

ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.

"Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 г., особенно из сланцевых бассейнов в США", - сказал он.

Тем временем, Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США в среду повысила прогноз производства нефти в США на 2019 год на 0,2% - до 12,29 млн баррелей в сутки (б/с), на 2020 год - на 0,9%, до 13,29 млн б/с.

EIA при этом сохранила прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году на уровне $60 за баррель.