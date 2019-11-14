Рынок акций готов к отскоку - Алор Брокер

Отечественный рынок акций имеет все шансы попробовать реализовать отскок, если внешний фон вновь не начнет ухудшаться, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Можно сказать, что первая цель коррекции индекса Мосбиржи почти достигнута, поддержка рублевому индикатору располагается в районе 2900-2920 пунктов. Американские фьючерсы с утра торгуются чуть выше закрытия нашего рынка, сильно подросла нефть, однако преимущественно в "минусе" находятся азиатские площадки. Поэтому отечественный рынок акций имеет все шансы попробовать реализовать отскок, если внешний фон вновь не начнет ухудшаться", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.