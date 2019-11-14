Для рубля сложилась не очень оптимистичная картина - Алор Брокер

Для рубля сложилась не очень оптимистичная картина, факторов для укрепления нет, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Продолжается укрепление доллара на мировом рынке, евро-доллар пытается сверху вниз пробить отметку 1,1.

Внутренних факторов для укрепления российской валюты также нет. Наоборот, в преддверии декабрьского пика по внешним платежам вполне можно ожидать повышенного спроса на валюту, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Кроме того, локальная коррекция на рынке ОФЗ может привести к началу репатриации капитала частью спекулянтов-нерезидентов.