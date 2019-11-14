Базовый сценарий на ближайшие дни - закрепление пары доллар/рубль в диапазоне 64-64,50 - Промсвязьбанк

Базовым сценарием на ближайшие пару дней является попытка закрепления пары доллар/рубль в новом диапазоне 64-64,50. На горизонте нескольких недель есть шансы на смещение торгов в паре ближе к равновесному уровню 65,50 рубля/доллар, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Общий сантимент для всей группы валют EM за последнюю неделю несколько ухудшился - индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) опустился до 1630 пунктов (минимум за три с половиной недели), и даже на фондовом рынке индекс MSCI EM за неделю потерял 2,3% при росте MSCI World на 0,3%.

"Что касается внутренних факторов, то , по нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако при этом ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 трлн руб.), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. Согласно нашей модели, равновесный курс рубля при ценах на нефть вблизи 62 долл./барр. и текущем уровне макропоказателей находится вблизи 65,50 руб./долл.

Базовым сценарием на ближайшие пару дней считаем попытку закрепления пары доллар/рубль в новом диапазоне 64-64,50 руб./долл. На горизонте нескольких недель видим шансы на смещение торгов в паре ближе к равновесному уровню", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.