.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль немного дешевеет к доллару и евро перед выступлением главы ФРС Пауэлла
.
ГЛАВНОЕ
Экономика России вернулась на траекторию роста в 1,5-2%
Экономика РФ вернулась на траекторию годового роста в 1,5-2%, говорится в комментарии Минэкономразвития. В 3-м квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в поквартальном выражении с исключением сезонного фактора
 
Инвестиционная привлекательность РФ растет - Путин
Президент России Владимир Путин считает, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила удержать экономику страны от рецессии, но текущие темпы прироста ВВП по-прежнему недостаточные. Выступая на закрытии Делового форума стран БРИКС,...
 
Moody's ухудшило прогнозы роста мирового ВВП в следующие два года, подтвердило прогнозы по РФ на 2019-2020 гг.
Темпы глобального экономического подъема останутся медленными в следующие два года, полагают эксперты международного рейтингового агентства Moody's. "Рост мировой экономики продолжает замедляться, двигаясь к более низкому долгосрочному тренду,...
 
Ведущие банки дружно снижают ставки по ипотеке
17 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия кредитования после того, как ЦБ 25 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5% годовых. Среди них – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ),...
 
13 ноября 2019 года 19:53

Рубль немного дешевеет к доллару и евро перед выступлением главы ФРС Пауэлла

Москва. 13 ноября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики Конгресса США.

Курс доллара США составил 64,31 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,81 руб./EUR1, подорожав на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,86 копейки - до 67,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного слабеет к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании выступления Джерома Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики Конгресса США, начало которого намечено на 19:00 МСК. В тексте, подготовленном для выступления Пауэлла и опубликованном на сайте ФРС, говорится, что по его мнению, текущий курс политики ФРС, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания.

"Мы полагаем, что нынешний подход к денежно-кредитной политике останется целесообразным до тех пор, пока поступающие экономические статданные в целом согласуются с нашим прогнозом. Однако ряд заслуживающих внимания рисков для этого прогноза сохраняется", - отмечается в тексте выступления. При этом среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

Участники рынка продолжают следить за новостями, касающимися торгового соглашения Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп сказал, что США повысят пошлины на продукцию из Китая, если стороны не достигнут первого этапа торгового соглашения. "Если мы не заключим сделку, мы значительно повысим эти пошлины, - заявил он в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник. - Они могут быть подняты очень существенно".

При этом Трамп отметил, что он подпишет соглашение, только если оно будет выгодно американским компаниям и рабочим, приводит его слова агентство Bloomberg. "Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", сказал президент.

Опубликованные в среду статданные указали на неожиданное ускорение роста потребительских цен в США в октябре. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2019 года выросли на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в сентябре.

Потребительские цены увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца (в сентябре они не изменились). Эксперты в среднем прогнозировали повышение потребительских цен на 1,7% в годовом и на 0,3% в помесячном выражении.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, рубль немного слабеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску. "Можно предполагать, что максимумы по рублю уже были сформированы, и кроме того, в условиях конвертации промежуточных дивидендных выплат можно ожидать продолжения небольшого снижения рубля. Вполне возможно, что в ближайшее время пара "доллар-рубль" может протестировать отметку 65 руб./$1", - отметил Фролов.

"Сегодня вечером в Вашингтоне председатель ФРС Пауэлл выступает перед объединенным экономическим комитетом. Свежие экономические данные из США достаточно неплохи для сохранения выжидательного подхода. Оценка рынком вероятности снижения ставки в декабре приближается к нулю - рынок все-таки соглашается с идеей "поправки в середине цикла". Гораздо интереснее может оказаться сомнение Конгресса в позиции ФРС по действиям с ее балансом, особенно если Пауэлл укажет, что большинство членов ФРС планируют недолгий период закупок казначейских облигаций по $60 млрд в месяц, только до достижения определенного объема резервов. Это может оказаться более "ястребиным" событием, чем ожидает рынок", - подчеркивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на новостях о том, что ОПЕК не исключает резкого понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросли на 0,45% - до $62,34 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились к этому времени на 0,72% - до $57,21 за баррель.

ОПЕК видит возможность для "резкого" понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель, в следующем году, передало агентство Bloomberg слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение. "Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 году, особенно из сланцевых бассейнов в США", - сказал он.

Генсек организации отметил, что некоторые американские компании предупредили о замедлении роста добычи сланцевой нефти в США в 2020 году, с предполагаемым увеличением на 300-400 тыс. баррелей в сутки. Компании, добывающие сланцевую нефть, находятся под давлением фондового рынка на предмет сдерживания затрат и увеличения возврата вложенных средств инвесторам, отмечает агентство.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 ноября на 34,79 копейки, до 64,2009 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,89 копейки, до 70,6724 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 36,2 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,3069 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК поднялся на 32,95 копейки и составил 63,337 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 106,051 млн, из которых $810,906 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 295,145 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 29,67 копейки по отношению ко вторнику, до 70,808 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 23,75 копейки и составил 70,7852 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR715,737 млн, из которых EUR262,999 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR452,738 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов незначительно снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровне 6,74% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 6,79% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 6,82% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 ноября 2019 года 17:20
Общий уровень инфляции в США оказался выше ожиданий - Julius Baer
Инфляция в США в октябре слегка ускорилась до 1,8% с 1,7% в предыдущем месяце в связи с ростом потребительских цен на 0,4% по сравнению с сентябрем, сообщает в своем комментарии главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Замедление роста арендных ставок в секторе недвижимости привело к...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 16:40
Аналитики ГК "ФИНАМ" видят 15%-й потенциал роста акций "Московской биржи"
По акциям "Московской биржи" виден потенциал роста около 15% в перспективе года, а полная доходность может составить 24%, целевая цена по акциям составляет 115 рублей, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". По мнению аналитиков, у "Московской биржи" привлекательный...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 16:13
"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR Ros Agro до "держать" и оценку на 17%
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 17% - до $12 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Как отмечается...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 15:50
"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR Ros Agro до "держать" и оценку на 17%
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 17% - до $12 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 15:44
Рубль днем ускорил темпы укрепления к доллару и евро на фоне активно растущей нефти
Москва. 14 ноября. Доллар и евро заметно снижаются, торгуясь в четверг днем на "Московской бирже" вблизи минимальных отметок с начала сессии; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 15:24
Рынок акций по-прежнему находится в стадии краткосрочной нисходящей коррекции - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти, но оставались под давлением, ближе к середине сессии вернувшись к поддержкам 2930 пунктов и 1440 пунктов соответственно. Рынок акций по-прежнему находится в стадии краткосрочной нисходящей коррекции, которую удастся завершить лишь в...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 15:16
MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 15 ноября
Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, в ночь на 15 ноября по московскому времени. Результаты ноябрьского пересмотра MSCI Russia Index, по итогам которого расчетная база индекса осталась без изменений,...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 14:24
Сообщение о росте продаж De Beers может быть позитивно воспринято инвесторами для покупки акции АЛРОСА на минимумах - Sberbank CIB
Сообщение о росте продаж De Beers может быть позитивно воспринято инвесторами для покупки акции АЛРОСА на минимумах, считают аналитики Sberbank CIB. В четверг De Beers сообщил предварительные итоги продаж в рамках девятого цикла 2019 года. Выручка составила $390 млн, что на 31% выше, чем в...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 13:55
Российский рынок акций игнорирует слабую статистику из Китая - БКС
Индекс Московской биржи сегодня пребывает в небольшом плюсе несмотря на слабую макростатистику из Китая, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Промышленное производство в КНР существенно замедлилось в октябре - до 4,7% против прогноза 5,4% и сентябрьского...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 13:26
Рост доходности UST10 в случае подписания первой части сделки между США и Китаем окажет давление на российские евробонды - "Уралсиб"
В случае если США и Китай все же договорятся и в ближайшее время смогут подписать первую часть сделки, это приведет к росту доходности UST10 и окажет давление на российские евробонды, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". В среду на глобальных рынках спрос на рисковые активы снижался,...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 12:55
Курс выше 65 рублей/доллар - интересный уровень для продажи долларов - Райффайзенбанк
интересный уровень для продажи долларов в ожидании заметного укрепления рубля в 1 квартале 2020 года, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По оценкам аналитиков банка, в ноябре объем сальдо счета текущих операций будет еще достаточным для покрытия интервенций ЦБ РФ. "Ситуация изменится в...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 12:47
"ВТБ Капитал" поднял оценку ADR Норникеля на 25%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) на 25% - до $34 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Глушакова, Бориса Синицына и Никанора Халина. Рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 12:32
В следующем году золото может достичь отметки в $1575-1600 за тройскую унцию - ИК QBF
В следующем году золото может продолжить расти в цене на фоне замедляющихся темпов роста мировой экономики и, в частности, американской, говорится в комментарии аналитика ИК QBF Александра Алексеевского. Возрастание рисков наступления рецессии в экономике США и неопределенность относительно...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 12:06
Потенциал снижения EUR/USD ограничен - ГК "ФИНАМ"
Валютная пара EUR/USD продолжает формирование нисходящего движения, но потенциал снижения ограничен, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". В четверг, 14 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию среды. Участникам рынка стоит...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 11:51
Валютный курс пока останется в диапазоне 64,00-64,50/USD - РФПИ
Валютный курс пока останется в диапазоне 64,00-64,50/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Каких-то явных локальных драйверов, по мнению эксперта, нет, все следят за развитием глобальной повестки. Рубль по итогам четверга потерял около 0,16% к USD, что является...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.