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13 ноября 2019 года 18:36

Евробонды РФ в среду не демонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов

Москва. 13 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 12 ноября и составила 114,14% от номинала, что соответствует доходности 2,72% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 5 базисных пунктов - до 100,72% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта, составив 1,635% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3,5 пункта и составил 108,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 9 базисных пунктов - до 126,96% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 4,095% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 123,06% от номинала (доходность снизилась также на 0,5 пункта и составила 4,05% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению ко вторнику на 8 пунктов - до 110,12% от номинала, что соответствует доходности 3,03% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, опустившись до 109,45% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 2,29% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 7 базисных пунктов, подорожав до 118,26% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,135% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 107,37% от номинала (доходность - 3,15% годовых).

"Сегодня на мировых рынках капитала наблюдается выход инвесторов из рисковых активов, что выражается в активизации продавцов на фондовых и товарных биржах. Поводом для формирования коррекционных движений послужили сделанные накануне президентом США Дональдом Трампом заявления относительно перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем. Поскольку в его словах инвесторы не нашли никакой конкретики и никаких новых позитивных моментов, рынки накрыла волна разочарований, что и вылилось в продажи рисковых активов, тем более, что в ожидании выступления американского президента они демонстрировали уверенный рост в надежде на позитивные заявления. Сейчас же произошло некоторое разочарование. При этом вырос спрос инвесторов на "защитные активы", каковыми традиционно выступают US Treasuries. Таким образом, российские евробонды сегодня оказались под влиянием двух противоположно направленных факторов - растущих в цене базовых активов и "бегства инвесторов от риска". В итоге их динамика оказалась в боковом диапазоне, поскольку участники рынка посчитали эти факторы компенсирующими друг друга", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Дональд Трамп сказал, что торговое соглашение первого этапа может быть подписано в скором времени, но он примет его только в том случае, если оно будет выгодно для американских работников и предприятий. При этом американский президент США заявил, что США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа. "Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", добавил президент. При этом он не уточнил деталей, что также разочаровало рынки.


Опубликовано: /Финмаркет/
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