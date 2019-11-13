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13 ноября 2019 года 15:41

Рубль днем слегка дешевеет к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 13 ноября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков, способных стать драйверами дальнейшего движения нацвалюты.

Курс доллара США составил 64,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,79 руб./EUR1, подорожав на 11 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,08 копейки - до 67,22 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 ноября на 34,79 копейки, до 64,2009 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,89 копейки, до 70,6724 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка ждут заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который в среду вечером выступит с экономическим прогнозом в Объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать вчерашние заявления президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем.

В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник Трамп заявил, что США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа. "Если мы не заключим сделку, мы значительно повысим эти пошлины, - сказал он. - Они могут быть подняты очень существенно".

Трамп отметил, что он подпишет соглашение, только если оно будет выгодно американским компаниям и рабочим, приводит его слова агентство Bloomberg. "Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", сказал президент.

Первый этап торгового соглашения учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, сообщала The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено. Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит из-за внутренних проблем страны.

"Сегодня вечером в Вашингтоне председатель ФРС Пауэлл выступит перед Объединенным экономическим комитетом. Свежие экономические данные из США достаточно неплохи для сохранения выжидательного подхода. Оценка рынком вероятности снижения ставки в декабре приближается к нулю - рынок все-таки соглашается с идеей "поправки в середине цикла". Гораздо интереснее может оказаться сомнение Конгресса в позиции ФРС по действиям с ее балансом, особенно если Пауэлл укажет, что большинство членов ФРС планируют недолгий период закупок казначейских облигаций по 60 млрд долларов в месяц, только до достижения определенного объема резервов. Это может оказаться более "ястребиным" событием, чем ожидает рынок", - подчеркивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

"Давление на рубль формируется по совокупности многочисленных факторов, ухудшающих аппетит к риску на глобальных площадках. В частности, источником негатива для рынка стали противоречивые заявления по теме торговых переговоров в рамках выступления Трампа, продолжающиеся протесты в Гонконге и Чили, а также улучшение позиций доллара на глобальном валютном рынке. Вторая половина недели, вероятно, пройдет при пониженном аппетите к риску, создавая угрозу закрепления рубля выше отметки 64 в паре с долларом. В паре с евро позиции рубля традиционно выглядят более устойчивыми в свете обострения темы тарифов в отношении продукции автомобильной отрасли в ЕС со стороны США", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются третий день подряд из-за ослабления оптимизма по поводу торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Разочарование инвесторов на рынке энергоносителей вызвала речь президента США Дональда Трампа, которая не дала каких-либо свежих деталей относительно хода переговоров, сообщает MarketWatch.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,03% - до $61,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опускались на 0,74% - до $56,38 за баррель.

"В отсутствие сильных новостных драйверов нефть консолидируется в диапазоне $61-63 за баррель. Статистика от API вышла невыразительной: вопреки ожиданиям, запасы сырой нефти выросли на 4,3 млн баррелей, а запасы бензинов сократились на 4,2 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Импорт сырой нефти упал на скромные 93 тыс. баррелей в сутки, до 6,7 млн баррелей. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Ждем сегодня удержания нефти в обозначенном выше коридоре, а в случае заметно слабых данных от Минэнерго - попытки проторговки вниз $61 за баррель", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов незначительно снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровне 6,74% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 6,79% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 6,82% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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