ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Exelon Corporation

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Exelon Corporation - американской энергетической корпорации с рыночной капитализацией более $43 млрд. Бумагам присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет $55 при текущей рыночной оценке около $45, потенциал роста - 22,9%, говорится в пресс-релизе ГК "ФИНАМ".

Компания Exelon относится к сектору ЖКХ (Utilities), который по традиции является защитным. Компании, входящие в данный сектор, в целом показывают устойчивую динамику даже во время кризиса, при этом выплачивая высокие дивиденды благодаря стабильному денежному потоку, отмечают аналитики "ФИНАМА". Спрос на услуги Exelon не цикличен и постоянен со стороны жителей США. Exelon ориентирована только на внутреннее потребление и ее ключевым рынком сбыта является США, что уже принесло ей значительную выгоду благодаря проведенной налоговой реформе в США, позволив направить свободные денежные средства на увеличение капитальных затрат; благодаря этому компания впоследствии сможет повысить тарифы.

При этом менеджмент компании проводит дружественную политику по отношению к акционерам, повысив ежегодные темпы роста дивидендов до 2020 года до 5%, тогда как ранее они составляли 2,5%. В конце июля и начале ноября Exelon сообщил о квартальных дивидендах в размере $0,3625 на бумагу. На текущий момент дивидендная доходность составляет 3,2%.

По мнению аналитиков, основным риском для акций Exelon, как и для всех бумаг сектора Utilities, является ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны ФРС США, что снижает привлекательность "дивидендных" акций сектора ЖКХ. Однако на текущий момент данный риск "сошел на нет" в связи с тем, что ФРС перешла к циклу смягчения денежно-кредитной политики из-за неопределенности ввиду сохраняющейся торговой войны по тарифам на импорт товаров между США и Китаем, которая может спровоцировать замедление темпов роста мировой экономики (в октябре ФРС снизила ставку на 25 базисных пункта до 1,5-1,75% годовых).

Из важных событий в третьем квартале стоит отметить, что с 25 сентября акции Exelon переехали с фондовой площадки NYSE на высокотехнологичную биржу NASDAQ. Менеджмент объяснил данное решение тем, что компания Exelon поддерживает философию NASDAQ, считая себя инновационной и являясь сторонником экологически чистой энергии, при этом максимально сокращая выбросы углекислого газа.

Что касается сравнительных коэффициентов, то компания по-прежнему недооценена почти по всем ключевым мультипликаторам по отношению к своим конкурентам, отмечается в исследовании: "Так, по коэффициенту P/E ntm у компании есть потенциал роста в размере 27%, тогда как по метрикам EV/EBITDA и P/E daily потенциал роста составляет 44% и 20% соответственно".

Менеджмент компании продолжает проводить дружественную политику по отношению к акционерам, повысив ежегодные темпы роста дивидендов до 2020 года до 5%, тогда как ранее они составляли 2,5%. В начале ноября Exelon сообщил о квартальных дивидендах в размере $0,3625 на бумагу. Реестр акционеров будет закрыт 15 ноября, выплата состоится 10 декабря. На текущий момент дивидендная доходность составляет 3,2%.

"Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Exelon с целевой ценой $55 и сохраняем целевую цену на прежнем уровне - $87 за акцию", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.