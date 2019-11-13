Умеренное ослабление рубля видится обоснованным - БКС

В среду рублевая валюта ослабляется до уровней, близких к 64,3. Умеренное ослабление рубля видится обоснованным как со стороны внешнерыночных факторов, так и факторов долгового рынка, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.

На этой неделе рыночная эйфория несколько ослабляется - США и Китай тянут с назначением конкретных сроков подписания "Фазы-1" торговой сделки, отмечает эксперт. Сомнения инвесторов также поддерживаются очередным набором "экстравагантных" заявлений Трампа - в последние дни в своих заявлениях глава Белого дома близок к возвращению жесткого вербального давления на КНР.

"Ранее мы указывали на то, что любые негативные изменения в информационном фоне торгового вопроса между США и Китаем будут весьма быстро "остужать" рыночный оптимизм, - комментирует Антон Покатович. - Тем не менее, в настоящий момент кардинального разворота от сближения позиций к обострению конфронтации между Штатами и КНР не наблюдается, что не позволяет говорить о возвращении risk-off на рынки. В свою очередь, поддержка рисковых активов, включая нефть и рубль, со стороны активного роста оптимизма в рыночных настроениях сейчас выглядит более слабой".

Параллельно некоторым изменениям внешнерыночного фона становится очевидным, что на долговой рынок РФ приходит коррекция. Первый сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОФЗ 26229 не состоялся. Эксперт "БКС Премьер" отметил, что в данный момент речь не идет о каком-либо существенном ценовом спаде российских бумаг и активном росте доходностей. Данные движения, на наш взгляд, имеют характер нормализации ценовой конъюнктуры рынка.

"Также считаем, что такие движения в долговых бумагах являются обоснованными в условиях "подстройки" инвесторов к нынешним монетарным реалиям, когда ЦБ в перспективе ближайших 8 месяцев может продолжить снижение ключевой ставки, а ФРС будет сохранять ставку неизменной, - подчеркивает Антон Покатович. - Текущий умеренный рост доходностей на отечественном долговом рынке, на наш взгляд, проходит в рамках фиксации прибыли после активной фазы ценового роста российских бондов. Ранее мы также указывали на то, что в завершении года долговая поддержка рубля может ослабеть, а ее временное усиление видится вероятным лишь после того, как участники рынка смогут с уверенностью "заложиться" на еще одно снижение ставки ЦБ РФ".

В результате сейчас понижательная динамика на долговом рынке не рассматривается экспертами "БКС Премьер" как фактор, способный вернуть рубль в канал активной девальвации до уровней 68-70. "Более вероятным в ближайшей перспективе видится продолжение умеренной коррекции рублевого курса с оглядкой на события, происходящие в плоскости торговых переговоров США и Китая.

До конца этой недели ожидаем, что рубль будет находиться в диапазоне 63,9-64,6", - прогнозирует Антон Покатович.