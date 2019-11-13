Улучшение рыночных настроений оказывает давление на котировки золота - Julius Baer

Сменяющаяся динамика внешнеторгового конфликта между США и Китаем продолжает держать рынок золота в напряжении, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. Успехи в переговорах в сочетании с улучшением настроений на финансовых рынках, которое выражается в рекордном росте ценных бумаг и восстановлении доходности по облигациям, оказывали давление на котировки золота в последние несколько недель.

"На короткое время во вторник цены опустились ниже 1 450 долл. США за унцию, но вскоре вернули позиции благодаря очередной угрозе президента США Дональда Трампа поднять тарифы на товары из Китая, если не будет достигнуто перемирие. В то время как стороны могут договориться по небольшим вопросам, мы по-прежнему считаем заключение всеобъемлющего соглашения маловероятным, что будет поддерживать неопределенность". - отмечает Карстен Менке.

На взгляд эксперта Julius Baer, недавнее ослабление котировок золота является в основном результатом охлаждения настроений на рынке фьючерсов и небольших распродаж, проведенных краткосрочными спекулятивными и техническими трейдерами, а также теми, кто следует за трендом.

"В то же время, мы продолжаем видеть благоприятные фундаментальные условия в связи с неустойчивостью глобального роста, которая будет поддерживать спрос на золото как на защитный актив. В то время как физически подкрепленные продукты, по которым мы судим о спросе на защитные активы, в последнее время показали небольшой отток инвестиций, в текущей экономической обстановке риск продолжения распродаж является маловероятным. На этом фоне мы подтверждаем конструктивную позицию по золоту и ожидаем, что его котировки достигнут уровней в 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию в ближайшие 3 и 12 месяцев, соответственно. Мы также ожидаем увидеть рост котировок и в дальнейшем. Текущее ослабление котировок на наш взгляд является возможностью для покупки", - заключает специалист Julius Baer.