Утренние прогнозы: продолжение продаж

По мнению аналитиков, в среду российский фондовый рынок откроется на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи будет двигаться к 2930 пунктам.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон "зовет" к продолжению продаж акций, снижение рынка на открытии среды может составить около 0,3-0,5%".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В краткосрочной перспективе допускаем продолжение попыток снижения индекса в направлении к отметке в 2930 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом в пределах 0,2-0,4%, в районе 2940-2945 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить наметившееся еще в пятницу коррекционное падение в район 2920-2930 пунктов".