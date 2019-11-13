13 ноября 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: продолжение продаж
По мнению аналитиков, в среду российский фондовый рынок откроется на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи будет двигаться к 2930 пунктам.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон "зовет" к продолжению продаж акций, снижение рынка на открытии среды может составить около 0,3-0,5%".
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В краткосрочной перспективе допускаем продолжение попыток снижения индекса в направлении к отметке в 2930 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом в пределах 0,2-0,4%, в районе 2940-2945 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить наметившееся еще в пятницу коррекционное падение в район 2920-2930 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 ноября 2019 года 16:36
(добавлен текст после 2-го абзаца)
"БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.
Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих... читать дальше
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13 ноября 2019 года 16:01
БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.
Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".
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13 ноября 2019 года 15:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Exelon Corporation - американской энергетической корпорации с рыночной капитализацией более $43 млрд. Бумагам присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет $55... читать дальше
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13 ноября 2019 года 15:41
Москва. 13 ноября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков, способных стать драйверами дальнейшего движения нацвалюты. читать дальше
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13 ноября 2019 года 15:19
В среду рублевая валюта ослабляется до уровней, близких к 64,3. Умеренное ослабление рубля видится обоснованным как со стороны внешнерыночных факторов, так и факторов долгового рынка, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.
На этой неделе рыночная эйфория... читать дальше
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13 ноября 2019 года 14:16
Сменяющаяся динамика внешнеторгового конфликта между США и Китаем продолжает держать рынок золота в напряжении, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. Успехи в переговорах в сочетании с улучшением настроений... читать дальше
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13 ноября 2019 года 13:41
Рынок ОФЗ продолжает оставаться перекупленным, коррекция не позволит Минфину найти большой спрос на аукционах, говорится в комментарии Райффайзенбанка.
В среду на аукционах Минфин сместил предложение в среднесрочный сегмент: размещаются 6-летние ОФЗ 26229 в объеме, ограниченном лишь доступным... читать дальше
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13 ноября 2019 года 12:38
Консолидация Т2 РТК Холдинга, скорее всего, приведет к увеличению долговой нагрузки "Ростелекома", но сделка уже ожидаема рынком и стратегически может быть оправдана. Аналитики Уралсиба подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Ростелекома".
Совет директоров "Ростелекома"... читать дальше
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13 ноября 2019 года 11:54
(добавлен 3-й абзац и таблица)
Citi пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.
По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была... читать дальше
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13 ноября 2019 года 11:45
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ утром в среду снижается вслед за мировыми площадками из-за разочарований инвесторов заявлениями президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, локомотивом отката и объемов торгов выступают бумаги "Газпрома" на фоне возросших рисков убытков концерна из-за разбирательства с "Нафтогазом". читать дальше
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13 ноября 2019 года 11:31
Если в ближайшей перспективе рынок нефти будет сохранять устойчивость, то рубль имеет неплохие шансы продолжить восстановление, говорится в комментарии "НФК-Сбережения".
Ключевым фактором неопределенности на сегодня является вопрос предстоящего начала расходования средств из ФНБ и влияния этого... читать дальше
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13 ноября 2019 года 10:55
Рынок ОФЗ в последние дни проходит через период коррекции. Позитив со стороны внешних факторов постепенно улетучивается: ожидания следующего снижения ставки ФРС сдвинулись уже на сентябрь 2020 года, неопределенность вокруг торговой сделки между США и Китаем остается высокой, сообщается в... читать дальше
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13 ноября 2019 года 10:47
iti пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.
По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".... читать дальше
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13 ноября 2019 года 10:30
Москва. 13 ноября. Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия явных изменений в торговых отношениях между США и Китаем. читать дальше
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13 ноября 2019 года 10:29
а фоне крайне узких кредитных премий потенциал снижения доходности у евробондов РФ отсутствует, говорится в обзоре Промсвязьбанка.
Рынок евробондов ЕМ пока крайне слабо реагирует на недавний резкий рост доходностей UST. По итогам торгов вторника доходность UST’10 скорректировалась вниз на 1 б.п.... читать дальше
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