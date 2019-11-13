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13 ноября 2019 года 09:40

Brent - $61,8 за баррель

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются третий день подряд.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем.

В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп сказал, что торговое соглашение первого этапа может быть подписано в скором времени, но он примет его только в том случае, если оно будет выгодно для американских работников и предприятий. При этом президент не прояснил ситуацию с отменой импортных пошлин.

Трамп отметил свои заслуги в росте экономики США, низком уровне безработицы и рекордном подъеме фондового рынка, но в очередной раз раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), заявив, что ее политика препятствует экономическому прогрессу и выгодам, связанным со снижением налогов.

Участники рынка внимательно следили за выступлением Трампа, после того как на прошлой неделе американский лидер заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

По сообщениям СМИ, Трамп может также объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода. В мае президент США принял решение отложить на 180 дней введение пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. Этот срок истекает в среду.

Акции Walt Disney Co., крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа, подорожали на 1,3% в день запуска ее нового стримингового сервиса Disney+, несмотря на сообщения некоторых пользователей о проблемах с доступом к нему.

Цена бумаг Facebook Inc. выросла на 2,6%, после того как компания объявила о запуске собственной платежной системы, которая будет доступна в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

Бумаги Kemet Corp. подорожали на 12,9% на фоне новостей о том, что тайваньский производитель электронных компонентов Yageo Corp. планирует приобрести американского конкурента за $1,8 млрд. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, завершится во второй половине 2020 года.

Капитализация Craft Brew Alliance Inc. взлетела на 121,4%, после того как крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) сообщила, что планирует купить не принадлежащую ей долю акций производителя крафтового пива в размере около 70% по цене $16,5 за акцию. На текущий момент AB InBev владеет долей в Craft Brew Alliance в размере 31,2%. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2020 году.

Котировки акций Tyson Foods Inc. выросли на 7,5%, несмотря на то, что американский производитель питания сократил чистую прибыль почти на треть в четвертом финансовом квартале, в частности, из-за пожара на одном из его крупнейших предприятий по переработке говядины.

Акции жилищно-строительной компании D.R. Horton Inc. прибавили в цене 3,1%, так как она отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом финансовом квартале и дала благоприятный прогноз выручки на 2020 год.

Рыночная стоимость Dean Foods Co., крупнейшего в США производителя молочной продукции, поднялась на 2,3%, после того как компания подала добровольное прошение о защите в рамках кодекса США о банкротстве.

Капитализация CBS Corp. уменьшилась на 3,6%. Медиакомпания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале, но ее выручка не оправдала прогнозов.

Котировки акций Advance Auto Parts Inc. упали на 7,5%. Прибыль и выручка ритейлера автомобильных запчастей превзошли прогнозы в третьем квартале, но сопоставимые продажи оказались хуже ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник практически не изменился и составил 27691,49 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 4,83 пункта (0,16%) - до 3091,84 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 21,81 пункта (0,26%) и составил 8486,09 пункта.

Индексы S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов достигли новых сессионных рекордов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются после заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Пекином, которые ослабили оптимистичные настроения, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,9%.

США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа, заявил Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник.

"Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", добавил президент. При этом он не уточнил деталей, что также разочаровало рынки.

Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит из-за внутренних проблем страны.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 МСК уменьшились соответственно на 0,85% и на 0,55%. В число лидеров снижения входят акции фармацевтических компаний и представителей сферы недвижимости.

Котировки бумаг Nissan Motor опускаются на 0,4%. Днем ранее автопроизводитель снизил прогноз прибыли и продаж на 2019 финансовый год, который завершится в следующем марте, из-за слабого спроса на отечественном рынке, а также в США и Европе, а также скандалов вокруг компании.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. дешевеют на 0,9%.

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing теряют в цене 1,7%, нефтепроизводителя Inpex - 1,5%.

В то же время рыночная стоимость Fujifilm подскочила на 6,4%, интернет-компании Rakuten - на 1%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 МСК опустился на 0,537%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,2%.

На гонконгский рынок сильное негативное давление оказывает эскалация насилия в ходе длящихся уже более пяти месяцев массовых протестов.

В результате сильно подешевели акции девелоперов, включая New World Development (на 5,5%), Wharf Real Estate (на 4,7%) и Sino Land Co. (на 3,9%).

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась в ходе торгов в Гонконге на 0,8%, банка HSBC - на 1,6%, China Construction Bank - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:16 МСК упало на 0,89%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,4%.

Цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor снижается на 1,5% и на 0,4% соответственно, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,81% вслед за финансовым сектором. Дневное падение индекса стало максимальным с 30 октября.

В число лидеров снижения вошли акции Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейшего банка страны по капитализации, подешевевшие на 2%, а также Westpac Banking - на 1,3% и National Australia Bank - на 1%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 0,8% и на 1,7%, нефтепроизводителей Santos и Beach Energy - на 0,6% и на 5,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются третий день подряд из-за ослабления оптимизма по поводу торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Разочарование инвесторов вызвала речь президента США Дональда Трампа, которая не дала каких-либо свежих деталей относительно хода переговоров, сообщает MarketWatch.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подешевели на $0,26 (на 0,42%) - до $61,8 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,12 (на 0,19%), составив на закрытие $62,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,19 (на 0,33%) - до $56,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,06 (на 0,11%), закрывшись на отметке $56,8 за баррель.

Развитие торговых переговоров США-КНР будет наиболее "значимым триггером" для глобальных настроений и оказывать влияние на нефтяные котировки, полагают аналитики AxiTrader.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает рост добычи стран не-ОПЕК к 2040 году на 5,5 млн б/с - до 63,4 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе World Energy Outlook 2019. В предыдущем прогнозе агентство предполагало повышение производства странами не-ОПЕК на 3,9 млн б/с - до 57,1 млн б/с.

Основным драйвером роста добычи станут, как и предполагалось ранее, США. Ожидается, что пик добычи нефти в стране придется на 2030 год и составит 21,7 млн б/с (+40% по сравнению с уровнем 2018 года), затем произойдёт снижение добычи до 19,8 млн б/с к 2040 году. В 2030 году производство нефти в США будет почти на 70% больше, чем в следующей по объему добычи стране - Саудовской Аравии.

При этом МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с. Так, согласно базовому сценарию, глобальный спрос на нефть будет расти примерно на 1 млн б/с ежегодно до 2025 года.

К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б/с, а к 2040 году - до 106,4 млн б/с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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