Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться

Москва. 13 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем. В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп сказал, что торговое соглашение первого этапа может быть подписано в скором времени, но он примет его только в том случае, если оно будет выгодно для американских работников и предприятий. При этом президент не прояснил ситуацию с отменой импортных пошлин.

Трамп отметил свои заслуги в росте экономики США, низком уровне безработицы и рекордном подъеме фондового рынка, но в очередной раз раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), заявив, что ее политика препятствует экономическому прогрессу и выгодам, связанным со снижением налогов. Участники рынка внимательно следили за выступлением Трампа, после того как на прошлой неделе американский лидер заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются после заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Пекином, которые ослабили оптимистичные настроения. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,9%. США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа, заявил Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник. "Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", добавил президент. При этом он не уточнил деталей, что также разочаровало рынки.

Японский индекс Nikkei упал на 0,82%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 МСК опустился на 0,537%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,2%. На гонконгский рынок сильное негативное давление оказывает эскалация насилия в ходе длящихся уже более пяти месяцев массовых протестов. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:16 МСК упало на 0,89%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,81% вслед за финансовым сектором. Дневное падение индекса стало максимальным с 30 октября.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются третий день подряд из-за ослабления оптимизма по поводу торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Разочарование инвесторов вызвала речь президента США Дональда Трампа, которая не дала каких-либо свежих деталей относительно хода переговоров. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подешевели на 0,47% - до $61,77 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 0,19%, составив на закрытие $62,06 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,42% - до $56,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,11%, закрывшись на отметке $56,8 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,455 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,226 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 ноября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,004% и составил 108,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 646,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,6%), "ВЭБ.РФ-001Р-10" (+0,3%) и "Сбербанк-001Р-78R" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-Банк-002Р-02" (-0,6%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,28%) и "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) полностью разместило 15-летние облигации серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 1 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в размере 6,76% годовых. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в сентябре. Она разместила выпуск 15-летних облигации с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,4% годовых.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение облигаций серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 28 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 2 года (по цене 100% от номинала) на уровне 7,03%. В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с первоначального 7,0-7,1% годовых, объем был увеличен с 15 млрд до 25 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 94,7% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-162R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 947,021 млн рублей, 23,66% выпуска ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-163R номинальным объемом 1 млрд рублей на 236,576 млн рублей и 96,75% выпуска ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-168R номинальным объемом 1 млрд рублей на 967,549 млн рублей. Облигации серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-162R размещены на 3 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 1,3514% годовых. Облигации серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-163R размещены на 4,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 1,0546% годовых. Облигации серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-168R размещены на месяц. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по всем выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) (Ростов-на-Дону) планирует 15 ноября начать размещение облигаций серии БО-001Р-06 объемом 250 млн рублей. Выпуск сроком обращения один год будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 6-7-го купонов облигаций серии БО-14 в размере 8% годовых. Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 10,4% годовых. По бондам 2 декабря предстоит оферта.

ООО "ДелоПортс" установило ставку 9-10-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Эмитент завершил размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. Купонный период - полгода. По бондам 28 ноября предстоит оферта.