.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в октябре составила 0,1%
В октябре потребительские цены в РФ выросли на 0,1% после снижения на 0,2% в сентябре, сообщил Росстат. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,2%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,8%
 
Интернет вещей - разочаровывающий рост
Интернету вещей в прошлом году предрекали отличное будущее: аналитики консалтинговой компании AC&M-Consulting прогнозировали, что в сегменте к концу 2019 г. будет использоваться 20 млн сим-карт, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с копией отчета....
 
Россияне осознали необходимость самостоятельных накоплений на пенсию
Россияне предпенсионного возраста резко снижают расходы на отдых и развлечения, но наращивают объем накоплений. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследование негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка. Так, более половины людей...
 
Бизнес ожидает скачка цен от внедрения новых условий утилизации упаковки
Концепция расширенной ответственности производителя (РОП), подготовленная Минприроды, нуждается в серьезной доработке. Об этом, как сообщают "Известия", говорится в письме на имя президента России, подписанном ведущими торговыми ассоциациями страны....
 
13 ноября 2019 года 09:50

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться

Москва. 13 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем. В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп сказал, что торговое соглашение первого этапа может быть подписано в скором времени, но он примет его только в том случае, если оно будет выгодно для американских работников и предприятий. При этом президент не прояснил ситуацию с отменой импортных пошлин.

Трамп отметил свои заслуги в росте экономики США, низком уровне безработицы и рекордном подъеме фондового рынка, но в очередной раз раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), заявив, что ее политика препятствует экономическому прогрессу и выгодам, связанным со снижением налогов. Участники рынка внимательно следили за выступлением Трампа, после того как на прошлой неделе американский лидер заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются после заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Пекином, которые ослабили оптимистичные настроения. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,9%. США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа, заявил Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник. "Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", добавил президент. При этом он не уточнил деталей, что также разочаровало рынки.

Японский индекс Nikkei упал на 0,82%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 МСК опустился на 0,537%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,2%. На гонконгский рынок сильное негативное давление оказывает эскалация насилия в ходе длящихся уже более пяти месяцев массовых протестов. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:16 МСК упало на 0,89%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,81% вслед за финансовым сектором. Дневное падение индекса стало максимальным с 30 октября.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются третий день подряд из-за ослабления оптимизма по поводу торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Разочарование инвесторов вызвала речь президента США Дональда Трампа, которая не дала каких-либо свежих деталей относительно хода переговоров. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подешевели на 0,47% - до $61,77 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 0,19%, составив на закрытие $62,06 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,42% - до $56,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,11%, закрывшись на отметке $56,8 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,455 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,226 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 ноября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,004% и составил 108,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 646,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,6%), "ВЭБ.РФ-001Р-10" (+0,3%) и "Сбербанк-001Р-78R" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-Банк-002Р-02" (-0,6%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,28%) и "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) полностью разместило 15-летние облигации серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 1 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в размере 6,76% годовых. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в сентябре. Она разместила выпуск 15-летних облигации с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,4% годовых.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение облигаций серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 28 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 2 года (по цене 100% от номинала) на уровне 7,03%. В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с первоначального 7,0-7,1% годовых, объем был увеличен с 15 млрд до 25 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 94,7% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-162R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 947,021 млн рублей, 23,66% выпуска ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-163R номинальным объемом 1 млрд рублей на 236,576 млн рублей и 96,75% выпуска ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-168R номинальным объемом 1 млрд рублей на 967,549 млн рублей. Облигации серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-162R размещены на 3 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 1,3514% годовых. Облигации серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-163R размещены на 4,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 1,0546% годовых. Облигации серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-168R размещены на месяц. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по всем выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) (Ростов-на-Дону) планирует 15 ноября начать размещение облигаций серии БО-001Р-06 объемом 250 млн рублей. Выпуск сроком обращения один год будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 6-7-го купонов облигаций серии БО-14 в размере 8% годовых. Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 10,4% годовых. По бондам 2 декабря предстоит оферта.

ООО "ДелоПортс" установило ставку 9-10-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Эмитент завершил размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. Купонный период - полгода. По бондам 28 ноября предстоит оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 ноября 2019 года 16:36
"БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" с рекомендацией "покупать" для ее GDR
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих...    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 16:01
"БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" с рекомендацией "покупать" для ее GDR
БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 15:45
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Exelon Corporation
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Exelon Corporation - американской энергетической корпорации с рыночной капитализацией более $43 млрд. Бумагам присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет $55...    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 15:41
Рубль днем слегка дешевеет к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков
Москва. 13 ноября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков, способных стать драйверами дальнейшего движения нацвалюты.    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 15:19
Умеренное ослабление рубля видится обоснованным - БКС
В среду рублевая валюта ослабляется до уровней, близких к 64,3. Умеренное ослабление рубля видится обоснованным как со стороны внешнерыночных факторов, так и факторов долгового рынка, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На этой неделе рыночная эйфория...    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 14:16
Улучшение рыночных настроений оказывает давление на котировки золота - Julius Baer
Сменяющаяся динамика внешнеторгового конфликта между США и Китаем продолжает держать рынок золота в напряжении, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. Успехи в переговорах в сочетании с улучшением настроений...    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 13:41
Аукционы ОФЗ: коррекция не позволит Минфину найти большой спрос - Райффайзенбанк
Рынок ОФЗ продолжает оставаться перекупленным, коррекция не позволит Минфину найти большой спрос на аукционах, говорится в комментарии Райффайзенбанка. В среду на аукционах Минфин сместил предложение в среднесрочный сегмент: размещаются 6-летние ОФЗ 26229 в объеме, ограниченном лишь доступным...    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 12:38
Уралсиб подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Ростелекома"
Консолидация Т2 РТК Холдинга, скорее всего, приведет к увеличению долговой нагрузки "Ростелекома", но сделка уже ожидаема рынком и стратегически может быть оправдана. Аналитики Уралсиба подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Ростелекома". Совет директоров "Ростелекома"...    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 11:54
Citi понизил рекомендацию для GDR Северстали до "держать" после переоценки сектора
(добавлен 3-й абзац и таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была...    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 11:45
Рынок акций РФ утром снижается во главе с "Газпромом" вслед за миром в отсутствие позитива по переговорам США-КНР
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ утром в среду снижается вслед за мировыми площадками из-за разочарований инвесторов заявлениями президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, локомотивом отката и объемов торгов выступают бумаги "Газпрома" на фоне возросших рисков убытков концерна из-за разбирательства с "Нафтогазом".    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 11:31
У рубля есть неплохие шансы для продолжения восстановления при сохранении устойчивости рынка нефти - "НФК-Сбережения"
Если в ближайшей перспективе рынок нефти будет сохранять устойчивость, то рубль имеет неплохие шансы продолжить восстановление, говорится в комментарии "НФК-Сбережения". Ключевым фактором неопределенности на сегодня является вопрос предстоящего начала расходования средств из ФНБ и влияния этого...    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 10:55
Рынок ОФЗ проходит через период коррекции - Росбанк
Рынок ОФЗ в последние дни проходит через период коррекции. Позитив со стороны внешних факторов постепенно улетучивается: ожидания следующего снижения ставки ФРС сдвинулись уже на сентябрь 2020 года, неопределенность вокруг торговой сделки между США и Китаем остается высокой, сообщается в...    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 10:47
Citi понизил рекомендацию для GDR Северстали до "держать" после переоценки сектора
iti пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать"....    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 10:30
Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне отсутствия явных изменений в торговых переговорах США-Китай
Москва. 13 ноября. Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия явных изменений в торговых отношениях между США и Китаем.    читать дальше
.
13 ноября 2019 года 10:29
Потенциал снижения доходности у евробондов РФ отсутствует - Промсвязьбанк
а фоне крайне узких кредитных премий потенциал снижения доходности у евробондов РФ отсутствует, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Рынок евробондов ЕМ пока крайне слабо реагирует на недавний резкий рост доходностей UST. По итогам торгов вторника доходность UST’10 скорректировалась вниз на 1 б.п....    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.