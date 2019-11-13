Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне отсутствия явных изменений в торговых переговорах США-Китай

Москва. 13 ноября. Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия явных изменений в торговых отношениях между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,19-64,22 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,21 руб./$1 (-1,75 копейки уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,71 руб./EUR1 (+2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,28 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 35,95 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 28,4 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов, так как инвесторы оценивают последние заявления президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем. В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник Трамп заявил, что США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа. "Если мы не заключим сделку, мы значительно повысим эти пошлины, - сказал он. - Они могут быть подняты очень существенно".

Трамп отметил, что он подпишет соглашение, только если оно будет выгодно американским компаниям и рабочим, приводит его слова агентство Bloomberg. "Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", сказал президент.

Первый этап торгового соглашения учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, сообщала The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено. Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит из-за внутренних проблем страны.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются третий день подряд из-за ослабления оптимизма по поводу торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Разочарование инвесторов на рынке энергоносителей вызвала речь президента США Дональда Трампа, которая не дала каких-либо свежих деталей относительно хода переговоров, сообщает MarketWatch.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК подешевели на 0,45% - до $61,78 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опускались на 0,4% - до $56,57 за баррель.