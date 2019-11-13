Рынок акций РФ утром снижается во главе с "Газпромом" вслед за миром в отсутствие позитива по переговорам США-КНР

Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ утром в среду снижается вслед за мировыми площадками из-за разочарований инвесторов заявлениями президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, локомотивом отката и объемов торгов выступают бумаги "Газпрома" на фоне возросших рисков убытков концерна из-за разбирательства с "Нафтогазом".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2938,63 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1442,7 пункта (-0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 64,17 рубля (-0,06 рубля).

Акции "Газпрома" подешевели до 254,85 рубля (-0,9%) при возросших оборотах торгов - на сделки с ними пришлось более 5,389 млрд рублей.

"Газпром" (MOEX: GAZP) отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потери денег в результате атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Юристы, занимающиеся организацией сделки, не смогли дать полную гарантию того, что привлеченные средства не будут потеряны. Вместе с тем, источник не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена, все документы и информационные материалы в наличии.

По графику в конце ноября "Газпром" выпускает отчет по МСФО за 9 месяцев, а это потребует обновления эмиссионных документов к размещению. И в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года, сориентировал собеседник "Интерфакса".

Также просели рублевые акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ПАО "Ростелеком" о приобретении 55% ООО "Т2 РТК Холдинг", говорится в решении службы. Таким образом, доля госоператора в Tele2 будет доведена до 100%.

Выросли бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%).

В США индексы во вторник умеренно подросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем.

В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп сказал, что торговое соглашение первого этапа может быть подписано в скором времени, но он примет его только в том случае, если оно будет выгодно для американских работников и предприятий. При этом президент не прояснил ситуацию с отменой импортных пошлин.

Трамп отметил свои заслуги в росте экономики США, низком уровне безработицы и рекордном подъеме фондового рынка, но в очередной раз раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), заявив, что ее политика препятствует экономическому прогрессу и выгодам, связанным со снижением налогов.

По сообщениям СМИ, Трамп может также объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода. В мае президент США принял решение отложить на 180 дней введение пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. Этот срок истекает в среду.

Между тем, в среду снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), "минусуют" Европа (CAC40, DAX, FTSE теряют 0,1-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и дешевеет нефть из-за ослабления оптимизма после заявлений президента США Трампа относительно торговых переговоров с Пекином.

США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа, заявил Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник.

"Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", добавил президент. При этом он не уточнил деталей, что также разочаровало рынки.

Цена Brent находится на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 12 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,72 за баррель (-0,6% и -0,2% накануне), декабрьская цена WTI - $56,56 за баррель (-0,4% и -0,1% во вторник).

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает рост добычи стран не-ОПЕК к 2040 году на 5,5 млн б/с - до 63,4 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе World Energy Outlook 2019. В предыдущем прогнозе агентство предполагало повышение производства странами не-ОПЕК на 3,9 млн б/с - до 57,1 млн б/с.

Основным драйвером роста добычи станут, как и предполагалось ранее, США. Ожидается, что пик добычи нефти в стране придется на 2030 год и составит 21,7 млн б/с (+40% по сравнению с уровнем 2018 года), затем произойдёт снижение добычи до 19,8 млн б/с к 2040 году. В 2030 году производство нефти в США будет почти на 70% больше, чем в следующей по объему добычи стране - Саудовской Аравии.

При этом МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с. Так, согласно базовому сценарию, глобальный спрос на нефть будет расти примерно на 1 млн б/с ежегодно до 2025 года.

К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б/с, а к 2040 году - до 106,4 млн б/с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б/с.

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский, выступление Трампа не привнесло ясности на рынки, в результате чего давление на рисковые активы усилилось. Президент США в очередной раз повторил хорошо знакомые "мантры" о рекордно низкой безработице и исторических максимумах фондовых рынков, дежурно отчитал ФРС за высокие ставки, а Китай и Европу - за нечестную конкуренцию в мировой торговле. Последней досталось больше внимания, что привело к ослаблению евро на мировом рынке.

Инвестиционное сообщество не дождалось от Трампа конкретики относительно параметров будущего предварительного торгового соглашения с Китаем. А любая неопределенность, как известно, негативно влияет на аппетит к риску. В результате возобновилось снижение фондовых индексов и сырьевых активов, а золото восстанавливается, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, выступление Трампа в Нью-Йорке оказалось довольно пустым и наполненным лозунгами. Президент США обрушился с критикой на ФРС, которая, по его мнению, удерживает слишком высокими ставки. Торговый вопрос был затронут в том смысле, что Китай просто жаждет заключить сделку и это может случиться в ближайшее время.

Нефть остается под давлением из-за неуверенности рынка в торговой сделке США и КНР. Международное энергетическое агентство также внесло свою лепту. Эксперты МЭА ожидают, что до 2025 года средний прирост спроса нефти составит до 1 млн б/с, затем прирост потребления сократится уже до 0,1 млн б/с на фоне повышения топливной эффективности автомобилей и распространения транспортных средств с электродвигателями.

Ситуация на рынке акций РФ еще может повернуться в сторону роста, если США и КНР возобновят поставку позитивных новостей. Если же их не будет, то коррекция продолжится минимум до 2900-2920 пунктов по индексу МосБиржи, чтобы можно было говорить о снятии перекупленности, считает Кочетков.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что внешний фон зовет к продолжению распродаж акций и рубля.

Американский лидер не сказал ничего нового: США и Китай близки к заключению соглашения, но Штаты готовы ввести таможенные санкции, если переговоры будут сорваны в очередной раз. Поэтому рынок воспринял слова Трампа нейтрально.

Никель продолжает дешеветь, что оказывает давление на бумаги "Норникеля", которые находятся среди аутсайдеров торгов последних дней. Покупать бумаги ГМК пока опасно, они могут сходить в район 17 тыс. руб. Акции "Газпрома" прошли вниз поддержку 260 руб. и могут подешеветь еще рублей на 6-8. Приближаются к отметке 6000 руб. акции "ЛУКОЙЛа". Бумаги НК имеют хороший потенциал роста на фоне высоких дивидендов и обратного выкупа, но купить ее хочется в районе 5800 рублей.

Вообще пытаться взять что-то сейчас "на отскок" рискованно, нужно либо дождаться уверенного разворота, либо снижения индекса МосБиржи в район 2900 пунктов, считает Антонов.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в краткосрочной перспективе вероятность локального отката по рисковым активам нарастает.

Выступление Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка не принесло новых идей на рынок. Если в преддверии выборов 2016 года именно на этой площадке Трамп представил свою экономическую программу и некоторые ожидали представления ключевых положений экономической программы второго срока, то по факту ничего нового в речи президента услышано не было. Основные тезисы выступления касались вопросов торговых отношений с Китаем, и Трамп вновь подтвердил, что США повысят пошлины, если не будет подписано соглашение первого этапа, традиционно добавив при этом, что "Китай хочет заключить сделку", и что подписание соглашения "может произойти уже скоро".

Ближайшие два дня на рынках будут интересны выступлениями главы Федрезерва Пауэлла перед объединенным экономическим комитетом Сената (среда) и бюджетным комитетом Палаты представителей (четверг). Вряд ли эти выступления дадут четкий ориентир в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС, но его риторика все же может оцениваться на твердость позиции сохранения ставки неизменной при отсутствии экономических сюрпризов. На данный момент фьючерсы на ставку отражают вероятность ее снижения на декабрьском заседании всего в 7%, и базовый сценарий по фьючерсам предполагает сохранение ставки неизменной вплоть до сентябрьского заседания 2020 года.

Дальнейшее восприятие риск-аппетита во многом зависит от тона риторики главы ФРС и частично от публикуемой макростатистики (в среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США, ожидается неизменность показателя на уровне 2,4%). В этих условиях рисковым активам пока проблематично демонстрировать дальнейший рост.

Коррекция рынка акций РФ от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели, составляет около 2%. В краткосрочной перспективе вероятны попытки дальнейшего снижения индекса в направлении к 2930 пунктам. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление "Газпромом" новой дивидендной политики 28 ноября), считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-3,4%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-1,7%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-1,5%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+19,4%, до 9480 рублей - новый максимум), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+18,6%), акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+18%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+10,1%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,1%).

Акции "ЮТэйр" продолжают ралли, начавшееся накануне вечером после заявления главы Сбербанка Германа Грефа о согласовании плана финансового оздоровления авиакомпании, которая может избежать банкротства.

"Что касается "ЮТэйр", у нас нет никаких намерений банкротства. "ЮТэйр" представил план финансового оздоровления, с нами он был согласован", - сказал Греф.

Сбербанк - один из 11 банков, которые в 2015 году выдали балансировавшей на грани банкротства "ЮТэйр" два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд руб. В синдикат также вошли: банк "Россия", "Траст", МТС-банк (MOEX: MBRD), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Сургутнефтегазбанк, ОИКБ "Русь", Юникредит банк, "Уралсиб" (MOEX: USBN), НИКО-банк, Связь-банк. Один из синдкредитов, на 18,9 млрд руб., выдавался на семь лет, второй, на 23,7 млрд руб. - на 12 лет. По семилетнему кредиту в декабре 2018 года, а затем в июне 2019 года "ЮТэйр" допустила дефолт.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,995 млрд рублей (из них 1,532 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).