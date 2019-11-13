У рубля есть неплохие шансы для продолжения восстановления при сохранении устойчивости рынка нефти - "НФК-Сбережения"

Если в ближайшей перспективе рынок нефти будет сохранять устойчивость, то рубль имеет неплохие шансы продолжить восстановление, говорится в комментарии "НФК-Сбережения".

Ключевым фактором неопределенности на сегодня является вопрос предстоящего начала расходования средств из ФНБ и влияния этого процесса на рынок. После превышения размера фонда величины в 7% от ВВП (согласно Бюджетному кодексу) у правительства появилась возможность направить суммы превышения в иные активы. Решение о том, как будут расходоваться указанные суммы, ожидается до конца года. При этом министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть средств будет инвестирована в российские проекты.

Ключевым риском в случае расходования средств является снижение эффективности бюджетного правила и усиление влияния рыночных факторов на российскую валюту, отмечает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

С одной стороны, начало расходования средств способно вновь усилить зависимость национальной валюты от конъюнктуры на рынке углеводородов, а с другой - ограничение закупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках исполнения бюджетного правила послужит благоприятным фактором в пользу восстановления рубля (при условии, что цены на нефть будут оставаться сбалансированными).

Фактор предстоящего публичного размещения акций крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco способен обеспечить поддержку нефтяным ценам, поскольку от этого зависит определяемая стоимость размещения акций.

"Таким образом, если в ближайшей перспективе рынок нефти будет сохранять устойчивость, то рубль с учетом всех вышеперечисленных факторов имеет неплохие шансы продолжить восстановление", - заключает Алексей Кузьмин.