Рынок ОФЗ проходит через период коррекции - Росбанк

Рынок ОФЗ в последние дни проходит через период коррекции. Позитив со стороны внешних факторов постепенно улетучивается: ожидания следующего снижения ставки ФРС сдвинулись уже на сентябрь 2020 года, неопределенность вокруг торговой сделки между США и Китаем остается высокой, сообщается в комментарии Росбанка. При этом возможная новая порция позитива со стороны Банка России уже во многом заложена в цены. Как следствие, фиксирование длинных позиций выглядит более чем закономерным: с пятницы доходности гособлигаций сдвинулись уже на 5-11 бп вверх.

На фоне снижения позитивного настроя Минфин решил выставить в среду первичные аукционы консервативные бумаги: ОФЗ с фиксированным купоном серии 26229 (ноя.25, доходность 6,31% годовых) и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52002 (фев.28). Оба аукциона пройдут на безлимитной основе, что для фиксированной бумаги в последние недели не является чем-то особенным, а для серии 52002 происходит впервые.

"Мы полагаем, что Минфин будет тартегировать привлечение нового долга в объеме 30-35 млрд руб., что соответствует квартальному плану по заимствованиям. Акцент с высокой вероятностью будет сделан на серию 26229 - бумага является единственным "бенчмарком" с погашением от 5 до 10 лет со сколь-либо существенным объемом, доступным к размещению", - отмечают в Росбанке.