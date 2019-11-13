Потенциал снижения доходности у евробондов РФ отсутствует - Промсвязьбанк

На фоне крайне узких кредитных премий потенциал снижения доходности у евробондов РФ отсутствует, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Рынок евробондов ЕМ пока крайне слабо реагирует на недавний резкий рост доходностей UST. По итогам торгов вторника доходность UST’10 скорректировалась вниз на 1 б.п. – до 1,93% годовых; доходности евробондов ЕМ при этом выросли незначительно – на 1-4 б.п.

Доходность российских 10-леток снизилась на 1 б.п. – до 3,36% годовых, оставаясь у многолетних минимумов. При этом кредитный спрэд сузился на 1 б.п. – 142 б.п., что остается экстремально узким уровнем.

На фоне крайне узких кредитных премий потенциал снижения доходности у евробондов РФ отсутствует, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.