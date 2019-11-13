Индекс Мосбиржи откроется в районе 2940-2945 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное, это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с весомым понижением - в районе 2940-2945 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

В среду утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенную просадку в диапазоне 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0,4%. Японский Nikkei225 потерял 0,8%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом в пределах 0,2-0,4%, в районе 2940-2945 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить наметившееся еще в пятницу коррекционное падение в район 2920-2930 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.